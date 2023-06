Ufba lança primeiro edital para seleção de professor com notório saber

O edital faz parte do Programa de Saberes Tradicionais e busca fortalecer projetos de Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS), a curricularização da extensão e as relações da UFBA com comunidades, territórios e demais setores da sociedade As unidades universitárias da UFBA com interesse na contratação de professor visitante com notório saber irão divulgar em seus sites o processo seletivo interno. O prazo final para envio dos documentos dos candidatos selecionados à Proext é 31 de julho. Conforme o edital, a seleção será guiada por critérios como a trajetória e o impacto do candidato na área de atuação do plano de trabalho; o memorial do candidato, considerando a produção cultural, artística, científica e experiência profissional; o plano de trabalho entregue e a interação com o corpo docente e os grupos da instância acadêmica.