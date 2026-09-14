BATIDA

Ultrapassagem termina em acidente com quatro mortos e sete feridos no sul da Bahia

Colisão envolveu quatro veículos na BA-698, entre a BR-101 e Mucuri

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:47

Acidente deixou 4 mortos Crédito: REprodução

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou quatro mortos e sete feridos no sul da Bahia. O acidente aconteceu no fim da tarde de domingo (13), no km 17 da BA-698, no trecho que liga a BR-101 ao município de Mucuri.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Fiat Siena seguia em direção à BR-101 quando teria ocupado a faixa contrária durante uma ultrapassagem. O carro bateu de frente com uma Fiat Strada que trafegava no sentido oposto.

O impacto lançou o Siena contra uma Ford Ecosport que seguia pela rodovia na mesma direção. Na sequência, um Chevrolet Onix que vinha atrás atingiu peças e destroços espalhados pela pista.

Ultrapassagem terminou em batida com 4 mortos 1 de 4

A dinâmica preliminar foi estabelecida com base no depoimento do motorista do quarto automóvel e nos vestígios analisados pelos policiais no local.

José Agnaldo Silva de Jesus, de 57 anos, que conduzia o Siena, morreu no local. O motorista da Strada, Antônio Henrique Kock Ferregueti, de 55 anos, também não resistiu aos ferimentos.

Passageira do Siena, Maria Eduarda de Jesus Augusta, de 20 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu após ser levada ao hospital. Valmir Alves dos Santos, que estava na Ecosport, também foi encaminhado para atendimento médico e morreu na unidade de saúde.

As outras sete pessoas envolvidas receberam os primeiros socorros de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram levadas ao Hospital São José, no distrito de Itabatã, em Mucuri. O estado de saúde dos feridos não foi informado.