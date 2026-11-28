DECISÃO

Um dia após irmão ser condenado, líder de facção pega 30 anos de prisão por homicídio na Bahia

Reinaldo Pereira Souza recebeu a sentença pela execução de um homem em Eunápolis, um dia após julgamento do irmão

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:41

Reinaldo e Ednaldo, conhecidos como Rena e Dada, foram condenados Crédito: Reprodução

O Tribunal do Júri condenou Reinaldo Pereira Souza a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato de um homem nas proximidades da Feira do Bueiro, no centro de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O homicídio aconteceu em 1º de maio de 2015, e a sentença foi anunciada nesta sexta-feira (27), 11 anos após o crime.

Reinaldo é apontado pela Justiça como uma das lideranças de uma organização criminosa com atuação no extremo sul do estado. Ele já está preso em decorrência de condenações em outros processos.

A condenação ocorreu um dia depois de o irmão dele, Ednaldo Pereira Souza, também receber uma pena de 30 anos de prisão. Os dois são apontados como integrantes da cúpula do mesmo grupo criminoso e foram responsabilizados por homicídios distintos.

Irmãos foram condenados 1 de 5

De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), os irmãos teriam ordenado a execução da vítima em 2015 por suspeitarem que ela integrava uma organização rival.

Embora ambos sejam apontados como lideranças da mesma organização criminosa, os irmãos estão em situações diferentes: enquanto Reinaldo já está preso por outras condenações, Ednaldo permanece foragido desde a fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024.

Irmãos são apontados como lideranças do tráfico desde 2010

As investigações indicam que Reinaldo atuava ao lado de Ednaldo no comando da organização criminosa havia vários anos. Relatórios policiais produzidos em 2010 já identificavam os dois como principais articuladores do tráfico de drogas em Eunápolis.

A condenação de Ednaldo, na quinta-feira (26), também está relacionada a um homicídio atribuído à atuação do grupo. Nesse caso, a vítima era um adolescente morto a tiros em 2016, em uma rua movimentada do bairro Minas Gerais.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o assassinato teria sido motivado pela suspeita de que o jovem trabalhava como olheiro de uma facção rival. O crime aconteceu em frente a uma residência e foi presenciado por outras pessoas, que precisaram correr para escapar dos disparos.

Ednaldo também é apontado como uma das lideranças da organização criminosa. Ele está entre os detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024 e permanece foragido, segundo informações do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

Mutirão realizou 25 julgamentos em cinco dias

Os dois julgamentos ocorreram durante o Mutirão Júri 5×5, iniciativa inédita do Tribunal de Justiça da Bahia para acelerar a análise de processos relacionados a crimes dolosos contra a vida.

A força-tarefa foi realizada entre segunda-feira (23) e sexta-feira (27), com a previsão de cinco sessões do Tribunal do Júri por dia, totalizando 25 julgamentos ao longo da semana.

Para viabilizar a programação, os trabalhos foram distribuídos entre cinco plenários em três espaços: o Fórum Juiz Afrânio de Andrade, com três salas de julgamento, o auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) e o plenário da Câmara Municipal de Eunápolis.