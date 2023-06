Uma pessoa morre e oito ficam feridas em acidente na Linha Verde

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou uma pessoa morta e oito feridos, no quilômetro 57 da BA-099, a Linha Verde, na noite dessa terça-feira (30). O acidente ocorreu em Mata de São João, entre Praia do Forte e Imbassaí.



Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), policiais da unidade e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Um caminhão e quatro carros se envolveram no acidente, segundo informações da TV Bahia.