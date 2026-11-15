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União é condenada a pagar R$ 597 milhões por massacre histórico na Bahia

Recursos deverão financiar projetos sociais, culturais e de infraestrutura

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:15

Divisão de Artilharia Canet posando para foto na cidade de Monte Santo, base das operações do exército brasileiro na Guerra de Canudos. Na foto está a temida
Guerra de Canudos Crédito: Flávio de Barros/Acervo Museu da República

Quase 130 anos depois da Guerra de Canudos, a União foi condenada pela Justiça Federal a implementar R$ 597 milhões em projetos de reparação histórica e desenvolvimento social no município de Canudos, no sertão da Bahia. A decisão reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos cometidas durante a ofensiva militar que destruiu o arraial de Belo Monte, liderado por Antônio Conselheiro, em 1897.

A sentença foi assinada na quinta-feira (12) pelo juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu, da Vara Federal de Paulo Afonso, na Bahia. Além do massacre promovido pelo Exército, a decisão reconhece a responsabilidade estatal pelos danos ao patrimônio histórico provocados pela construção do Açude Cocorobó, que submergiu as ruínas do antigo povoado.

O valor de R$ 597 milhões corresponde ao conjunto das medidas de reparação que deverão ser implementadas pelo governo federal. A determinação não prevê o depósito direto da quantia nos cofres da prefeitura nem o pagamento de indenizações individuais às vítimas ou a seus descendentes.

Segundo a sentença, a reparação deverá produzir benefícios concretos para a população atual, por meio de iniciativas em áreas como abastecimento de água, saneamento, moradia, saúde, educação, desenvolvimento rural, turismo e preservação da memória histórica.

A decisão ainda pode ser contestada pela União no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). De acordo com a Folha de S.Paulo, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não havia sido oficialmente intimada e que analisaria as medidas cabíveis após receber a notificação.

Guerra de Canudos: relembre o massacre que marcou a história da Bahia

Em 2 de outubro de 1897, o fotógrafo Flavio de Barros registrou 400 pessoas feitas prisioneiras em Canudos por Flavio de Barros/ Acervo Museu da República / Imagem recuperada digitalmente pelo Instituto Moreira Salles
A Igreja de Santo Antônio foi uma das construções bombardeadas pelo Exército por Flavio de Barros/ Acervo Museu da República/Ibram/MinC
Divisão de Artilharia Canet posando para foto na cidade de Monte Santo, base das operações do exército brasileiro na Guerra de Canudos. por Flávio de Barros/Acervo Museu da República
O coronel Moreira César (terceiro da esquerda para a direita) liderou a terceira expedição e morreu assassinado por Angelo Agostini/Reprodução
Corpo morto do místico Antônio Conselheiro por Flávio de Barros/Acervo Museu da República
Gabinete de Nina Rodrigues. A cabeça de Conselheiro é o ponto escuro, no lado esquerdo por Divulgação
Mausoléu para vítimas da Guerra de Canudos por Divulgação
Mausoléu da Guerra de Canudos por Marina Silva/CORREIO
Mapa mostra localização de Canudos na Bahia por Reprodução
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Em 2 de outubro de 1897, o fotógrafo Flavio de Barros registrou 400 pessoas feitas prisioneiras em Canudos por Flavio de Barros/ Acervo Museu da República / Imagem recuperada digitalmente pelo Instituto Moreira Salles

Quais serão os investimentos em Canudos

A sentença prevê ações em diferentes áreas, com o objetivo de reparar os danos históricos e promover o desenvolvimento social e econômico do município.

Entre as frentes contempladas estão:

  • Memória e cultura: pedido formal de desculpas do Estado brasileiro, abertura de documentos históricos e fortalecimento de museus e memoriais relacionados à Guerra de Canudos.
  • Água e irrigação: ampliação do Perímetro Irrigado Vaza-Barris, melhorias no sistema de abastecimento e construção de barragens nos rios Mandacaru e Gentio.
  • Moradia e saneamento: construção e reforma de casas, além de obras de saneamento básico nas áreas urbana e rural.
  • Saúde: reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Genário Rabelo de Alcântara, além da ampliação da oferta de especialidades médicas.
  • Educação e inclusão: incentivo ao ensino técnico e superior, bolsas de estudo e iniciativas voltadas à população idosa.
  • Desenvolvimento rural: assistência técnica à agricultura familiar e fortalecimento de atividades como piscicultura, caprinocultura e ovinocultura.
  • Turismo: criação de roteiros históricos e ambientais, com participação da comunidade.

Entre as possibilidades mencionadas na sentença estão intervenções no Perímetro Irrigado Vaza-Barris, melhorias no abastecimento de água e investimentos no hospital municipal. Essas iniciativas ainda dependem de estudos técnicos, avaliação de viabilidade e definição de prioridades.

A distribuição dos recursos, os cronogramas e os órgãos responsáveis pela execução também serão definidos posteriormente. A etapa de elaboração do plano deverá envolver a União, a Prefeitura de Canudos, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU), com participação dos moradores.

Por que a União foi condenada

A Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela atuação das forças militares durante a Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, e pela destruição da comunidade de Belo Monte.

Na ação, a União argumentou que os fatos ocorreram há mais de um século e que o direito de buscar reparação estaria prescrito. A defesa também questionou a legitimidade do município para apresentar a ação.

O juiz rejeitou esses argumentos. Segundo a fundamentação da sentença, a passagem do tempo e as mudanças de regime político não eliminam a responsabilidade institucional do Estado por violações graves de direitos humanos.

A decisão também considerou que os danos não atingiram apenas as pessoas que morreram durante o conflito. A destruição do arraial comprometeu a organização social da comunidade, seus vínculos territoriais, referências culturais e a memória histórica transmitida entre gerações.

Outro aspecto considerado foi a construção do Açude Cocorobó pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Embora a barragem tenha sido construída com a finalidade de ampliar a disponibilidade de água na região, sua implantação provocou a submersão de parte do sítio histórico de Belo Monte.

Açude Cocorobó também entrou na decisão

A reparação reconhecida pela Justiça não se limita aos acontecimentos de 1897. A sentença também considera os danos provocados décadas depois pela construção do Açude Cocorobó.

De acordo com informações do próprio Dnocs, as obras da barragem começaram em 1951 e foram concluídas em 1968. Com o enchimento do reservatório, as ruínas do antigo arraial de Belo Monte e áreas do povoado histórico ficaram submersas.

O açude se tornou um importante manancial hídrico para a região, abastecendo a cidade de Canudos e o Perímetro Irrigado Vaza-Barris. Entretanto, a submersão também dificultou o acesso aos vestígios materiais da comunidade destruída pelo Exército.

Na avaliação considerada pela sentença, a perda do sítio histórico representou um novo dano à preservação da memória coletiva, ao limitar as possibilidades de pesquisa arqueológica, documentação e acesso ao espaço onde existiu o arraial.

A cabeça de Antônio Conselheiro

Jornal da época, falando da exumação de Conselheiro por Divulgação
Gabinete de Nina Rodrigues. A cabeça de Conselheiro é o escuro, no lado esquerdo por Divulgação
Gabinete de Nina. Ele está de branco por Divulgação
Gabinete de Nina. Ele está de branco por Divulgação
Corpo exumado de Antônio Conselheiro por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Nina Rodrigues por Divulgação
Gabinete de Nina. Ele está de branco por Divulgação
Mortos em Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Batalhão em Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Ruínas de Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Batalhão que invadiu Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Morador de Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
Prisioneiros de Canudos por Flávio de Barros / Acervo Museu da República
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Jornal da época, falando da exumação de Conselheiro por Divulgação

O que acontece agora

A decisão ainda pode ser contestada pela União no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Até a publicação das informações sobre a sentença, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia informado que ainda não tinha sido oficialmente intimada e que analisaria as medidas cabíveis após receber a notificação, conforme reportagem da Folha de S.Paulo.

A execução dos projetos de reparação dependerá do encerramento da fase de recursos. Depois disso, deverá ser elaborado um plano com a participação das instituições envolvidas e da população de Canudos.

A discussão sobre a reparação histórica já vinha sendo acompanhada por órgãos do Judiciário e pelo Ministério Público Federal. Em outubro de 2025, o TRF1 e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) promoveram uma audiência de conciliação no município para discutir a ação civil pública.

Em março de 2026, os dois tribunais anunciaram uma parceria para aplicar métodos de Justiça Restaurativa ao caso. A proposta busca promover o diálogo com a comunidade, reconhecer os danos históricos e construir medidas de reparação que considerem as necessidades da população.

A condenação representa um reconhecimento judicial da responsabilidade do Estado brasileiro por um dos episódios mais violentos da história republicana e estabelece que a reparação deverá alcançar também as gerações atuais de moradores de Canudos.

O que foi a Guerra de Canudos

A Guerra de Canudos foi um conflito entre o Exército brasileiro e os moradores do arraial de Belo Monte, comunidade fundada por Antônio Conselheiro em 1893, no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza-Barris.

O povoado reuniu milhares de sertanejos, entre trabalhadores rurais, ex-escravizados e pessoas que buscavam melhores condições de vida em meio à pobreza e às dificuldades provocadas pelas secas. A comunidade se tornou um importante centro de organização social e religiosa no interior baiano.

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O crescimento do arraial provocou oposição de setores da Igreja, de grandes proprietários de terras e das autoridades da recém-proclamada República. Também circularam acusações de que os seguidores de Antônio Conselheiro pretendiam restaurar a Monarquia, contribuindo para a mobilização de forças militares contra o povoado.

O governo federal enviou quatro expedições militares para combater Canudos. As três primeiras foram derrotadas pelos sertanejos. A quarta ofensiva, realizada com um contingente militar maior e armamento pesado, terminou em outubro de 1897, com a destruição do arraial.

A Guerra de Canudos deixou milhares de mortos. A estimativa de aproximadamente 25 mil vítimas é frequentemente utilizada em registros históricos e reportagens sobre o conflito.

O episódio ganhou projeção nacional com a publicação de Os Sertões, em 1902, pelo escritor e jornalista Euclides da Cunha, que acompanhou parte da campanha militar como correspondente.

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Guerra de Canudos

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