Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Unidade do SAC inicia atendimento exclusivo para benefício do INSS

Serviço do SAC Busca Vida, em Camaçari, precisa ser agendado previamente pela internet ou pelo telefone

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:38

Unidade do SAC Busca Vida
Unidade do SAC Busca Vida Crédito: Juliano Sarraf

O SAC Busca Vida iniciou os atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A unidade da Previdência Social, localizada no Shopping Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece exclusivamente o serviço de avaliação social para requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC), realizado por vídeo, de forma remota.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento. Para agendar o serviço, é necessário acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou entrar em contato pelo telefone 135.

No dia e horário agendados, o cidadão deve apresentar um documento de identificação original com foto na recepção do SAC Busca Vida.

O SAC Busca Vida funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Além do INSS, a unidade oferece serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), do Planserv, entre outros.

Mais recentes

Imagem - Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro

Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro
Imagem - BR-116 é interditada após veículos de carga colidirem na Bahia; duas pessoas morreram

BR-116 é interditada após veículos de carga colidirem na Bahia; duas pessoas morreram
Imagem - Jovens de Salvador são capacitados para combater desinformação sobre saúde nas comunidades

Jovens de Salvador são capacitados para combater desinformação sobre saúde nas comunidades