REGIÃO METROPOLITANA

Unidade do SAC inicia atendimento exclusivo para benefício do INSS

Serviço do SAC Busca Vida, em Camaçari, precisa ser agendado previamente pela internet ou pelo telefone

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:38

Unidade do SAC Busca Vida Crédito: Juliano Sarraf

O SAC Busca Vida iniciou os atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A unidade da Previdência Social, localizada no Shopping Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece exclusivamente o serviço de avaliação social para requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC), realizado por vídeo, de forma remota.



Os atendimentos são realizados mediante agendamento. Para agendar o serviço, é necessário acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou entrar em contato pelo telefone 135.

No dia e horário agendados, o cidadão deve apresentar um documento de identificação original com foto na recepção do SAC Busca Vida.