Unidade do SAC inicia atendimento exclusivo para benefício do INSS

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 15:38
O SAC Busca Vida iniciou os atendimentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A unidade da Previdência Social, localizada no Shopping Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece exclusivamente o serviço de avaliação social para requerimentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC), realizado por vídeo, de forma remota.
Os atendimentos são realizados mediante agendamento. Para agendar o serviço, é necessário acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou entrar em contato pelo telefone 135.
No dia e horário agendados, o cidadão deve apresentar um documento de identificação original com foto na recepção do SAC Busca Vida.
O SAC Busca Vida funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Além do INSS, a unidade oferece serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), do Planserv, entre outros.