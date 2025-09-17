EDUCAÇÃO

Universidade oferece aulões gratuitos de preparação para o Enem; veja como participar

O próximo acontece neste sábado (20) com os temas Biologia e Física

Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:29

Aulões de preparação para o Enem acontecem em polos da Unicesumar Crédito: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock

Quem está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode contar com aulões gratuitos. A inciativa, realizada pela UniCesumar, em parceria com a Rede Enem, acontece neste sábado (20) em todos os polos da universidade, inclusive nos que estão localizados na Bahia.

Neste encontro, os temas Biologia e Física serão abordados por especialistas da Rede Enem, que trarão conteúdo atualizado e estratégias focadas para ajudar os estudantes a se destacarem na prova. Essa interação ao vivo permite que os alunos tirem dúvidas em tempo real, tornando o aprendizado dinâmico e eficiente.

O próximo aulão, programado para o dia 25 de outubro, vai tratar dos assuntos de Química e Matemática.

Os interessados devem procurar um dos polos da UniCesumar para participar da ação. Por lá, os participantes terão acesso gratuito a simulados exclusivos e um teste de carreira, ferramenta essencial para identificar o perfil profissional, valores e personalidade dos estudantes.

Mais informações podem ser encontradas no site da universidade. Os endereços dos polos também podem ser consultados no site da instituição.

Confira onde estão alguns dos polos na Bahia:

Salvador

Rua Joana Angélica, 143, Centro

Camaçari

Avenida Vinte e Oito de Setembro, 349

Feira de Santana

Av. Getúlio Vargas, 351, Centro

Santo Antônio de Jesus

Tv. Geraldo Martins Santos, 15, Centro

Itapetinga

Rua Osvaldo Costa Fonseca, 112, Centro

Barreiras

Rua São Sebastião, 1200 , Térreo

Cachoeira