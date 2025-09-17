Universidade oferece aulões gratuitos de preparação para o Enem; veja como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:29
Quem está se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode contar com aulões gratuitos. A inciativa, realizada pela UniCesumar, em parceria com a Rede Enem, acontece neste sábado (20) em todos os polos da universidade, inclusive nos que estão localizados na Bahia.
Neste encontro, os temas Biologia e Física serão abordados por especialistas da Rede Enem, que trarão conteúdo atualizado e estratégias focadas para ajudar os estudantes a se destacarem na prova. Essa interação ao vivo permite que os alunos tirem dúvidas em tempo real, tornando o aprendizado dinâmico e eficiente.
O próximo aulão, programado para o dia 25 de outubro, vai tratar dos assuntos de Química e Matemática.
Os interessados devem procurar um dos polos da UniCesumar para participar da ação. Por lá, os participantes terão acesso gratuito a simulados exclusivos e um teste de carreira, ferramenta essencial para identificar o perfil profissional, valores e personalidade dos estudantes.
Mais informações podem ser encontradas no site da universidade. Os endereços dos polos também podem ser consultados no site da instituição.
Salvador
Rua Joana Angélica, 143, Centro
Camaçari
Avenida Vinte e Oito de Setembro, 349
Feira de Santana
Av. Getúlio Vargas, 351, Centro
Santo Antônio de Jesus
Tv. Geraldo Martins Santos, 15, Centro
Itapetinga
Rua Osvaldo Costa Fonseca, 112, Centro
Barreiras
Rua São Sebastião, 1200 , Térreo
Cachoeira
R. Treze de Maio, 33