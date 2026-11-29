LUTO

'Vai fazer falta demais': morte de surfista de 22 anos em Vilas do Atlântico comove amigos

Danilo Oliveira Brandão morreu após se afogar na Praia do Surf, neste domingo (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 19:59

Danilo Oliveira Brandão Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A morte do jovem surfista Danilo Oliveira Brandão, de 22 anos, comoveu amigos e internautas. Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a partida do rapaz, na tarde deste domingo (29), após ele se afogar na Praia do Surf, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"Você será sempre lembrado pelo seu sorriso, pela leveza no convívio, pelo respeito com todos e pela energia boa que levava ao tatame", lamentou um amigo.

Danilo mantinha um estilo de vida ativo e praticava diversas atividades físicas, além do surfe, como jiu-jítsu, musculação, skate e futevôlei. Em comunicado, o CT Abitah, onde Danilo atuava como professor de surfe, anunciou a suspensão das atividades nesta segunda-feira (30) e terça-feira (1º).

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Uma mulher que presenciou a situação na Praia do Surf relatou o momento em que o jovem foi socorrido pelos salva-vidas que atuam na praia. "Não conhecia ele, mas estava correndo na praia quando tudo aconteceu. Presenciei uma mobilização de muitas pessoas, médicos, bombeiros, Samu para salvar a vida desse rapaz. Uma corrente de oração se formou ali na praia. Mãos levantadas pedindo, cada um do seu jeito, uma bênção de Deus. Infelizmente, quando decretaram o óbito, foi uma tristeza geral, principalmente da mãe que ali estava. Uma cena que nunca tinha presenciado de perto. Deus conforte a todos", descreveu.

"Ainda sem acreditar. Que a sua passagem seja leve, do mesmo jeito que era estar ao seu lado. Amo você pra sempre", escreveu uma amiga. "Irmão, juro, você nos deixou e eu não consigo acreditar, eu não tava preparada. Eu te amo demais, jamais vou te esquecer", lamentou outra. "Esse moleque vai fazer falta demais! O mais puro dos sangue bom", escreveu um terceiro amigo do rapaz.