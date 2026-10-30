REVISÃO

Vai viajar no feriado de Finados? Veja o que revisar no carro antes da estrada

Pneus, freios, óleo do motor, bateria e iluminação estão entre os itens que merecem atenção

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:14

Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Com o feriado de Finados, na segunda-feira (2), muitos baianos devem aproveitar o período prolongado, de sábado a segunda, para viajar com familiares e amigos. Seja para curtir as praias do Litoral Norte, visitar cidades do interior ou seguir para outros estados, revisar o veículo antes de percorrer longas distâncias é uma medida importante para evitar imprevistos e aumentar a segurança nas estradas.

A manutenção preventiva permite identificar problemas que podem passar despercebidos no uso cotidiano do automóvel. Segundo Ronaldo Catapano, diretor de Vendas da Renault Nova Bahia, a avaliação técnica deve ser feita mesmo quando o veículo não apresenta sinais aparentes de defeitos.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia 1 de 5

Entre os principais itens que precisam ser verificados estão pneus, freios, óleo do motor, fluidos, bateria, sistema de iluminação e limpadores de para-brisa. “Identificar a necessidade de manutenção com antecedência ajuda a evitar imprevistos e contribui para uma viagem mais segura”, afirma Catapano.

A recomendação ganha importância em períodos de maior movimento nas rodovias. Durante a Operação Independência, realizada em setembro de 2026, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.031 sinistros de trânsito em rodovias federais. As ocorrências deixaram 66 pessoas mortas e outras 1.074 feridas.

Além da revisão mecânica, o motorista deve ficar atento a mudanças no comportamento do veículo. Vibrações no volante, ruídos incomuns, dificuldade para dar partida e luzes de advertência acesas no painel podem indicar problemas que precisam ser avaliados antes de iniciar o trajeto. Também é importante conferir os equipamentos de segurança e verificar se todas as luzes estão funcionando corretamente.

Confira seis cuidados para preparar o carro antes de viajar:

1. Verifique as condições dos pneus e do estepe

Os pneus estão entre os componentes mais importantes para a segurança, pois influenciam a aderência, a estabilidade e a capacidade de frenagem. Antes de sair, observe se há bolhas, cortes, rachaduras ou desgaste irregular na banda de rodagem. Também é importante conferir os indicadores de desgaste, conhecidos como TWI. A legislação brasileira estabelece como limite mínimo de profundidade dos sulcos 1,6 milímetro. Pneus que atingem esse limite precisam ser substituídos.

O estepe também merece atenção: verifique suas condições,6 a pressão e a disponibilidade das ferramentas necessárias para uma eventual troca. Em viagens longas, esse cuidado pode evitar transtornos em caso de furo ou dano a um dos pneus.

2. Confira a calibragem e o alinhamento

A pressão correta dos pneus contribui para a estabilidade do veículo, o desgaste uniforme e a segurança durante o trajeto. A calibragem deve seguir as recomendações do fabricante, disponíveis no manual ou na etiqueta de referência do veículo, considerando a carga transportada. Sempre que possível, deve ser realizada com os pneus frios.

Já vibrações no volante, tendência de o carro puxar para um dos lados e desgaste irregular dos pneus podem indicar problemas de alinhamento, balanceamento ou suspensão. Ao perceber esses sinais, procure uma oficina para uma avaliação técnica antes de viajar.

3. Avalie os freios e a suspensão

Ruídos incomuns ao frear, vibrações, pedal muito baixo ou esponjoso e alterações na resposta do sistema de frenagem são sinais de alerta. Nesses casos, é importante procurar assistência especializada antes de seguir viagem.

A suspensão também deve estar em boas condições, pois contribui para a estabilidade e o contato adequado dos pneus com o solo. Barulhos ao passar por irregularidades, instabilidade em curvas ou mudanças no comportamento do veículo podem indicar desgaste de componentes. A avaliação preventiva ajuda a identificar possíveis falhas antes que elas comprometam a segurança.

4. Verifique o óleo do motor e os demais fluidos

Antes de pegar a estrada, confira o nível do óleo do motor e observe se a troca está dentro do prazo recomendado pelo fabricante. Também é importante verificar os níveis dos demais fluidos previstos na manutenção do veículo, incluindo o líquido de arrefecimento e o fluido de freio, conforme as orientações do manual.

Vazamentos, níveis abaixo do recomendado ou luzes de advertência no painel exigem atenção. Caso seja identificada alguma irregularidade, o ideal é procurar assistência técnica para descobrir a causa. Completar um fluido sem investigar um possível vazamento, por exemplo, pode não resolver o problema.

5. Teste a bateria e o sistema elétrico

A bateria e o sistema elétrico também precisam ser avaliados, especialmente antes de viagens longas. Dificuldade para dar partida, falhas nos equipamentos elétricos e sinais de corrosão nos terminais podem indicar a necessidade de manutenção.

Confira ainda o funcionamento dos faróis, lanternas, luzes de freio e setas. Esses equipamentos ajudam o motorista a enxergar a via e a sinalizar suas intenções aos demais condutores, contribuindo para a segurança, principalmente em trajetos noturnos ou com baixa visibilidade.

6. Confira os limpadores de para-brisa e planeje a revisão com antecedência

Palhetas ressecadas, que deixam marcas ou não removem a água adequadamente, podem prejudicar a visibilidade durante a chuva. Verifique também o nível do reservatório do lavador do para-brisa e o funcionamento do sistema.

Para quem está com pouco tempo antes do feriadão, a recomendação é priorizar uma avaliação dos pneus, freios, iluminação, limpadores, fluidos e possíveis alertas no painel, sem abrir mão da revisão técnica quando necessária. O ideal é programar a manutenção alguns dias antes da viagem, garantindo tempo para eventuais reparos ou substituições. Uma checagem rápida feita pelo próprio motorista não substitui a avaliação profissional, sobretudo quando o veículo está próximo do prazo de manutenção ou apresenta algum sinal de falha.