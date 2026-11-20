FATALIDADE

'Valente, sonhadora e determinada': companheira e amigos lamentam morte de empresária atropelada por caminhão em Valença

Érica Menezes dos Santos era proprietária de uma loja de eletrônicos no Baixo Sul e morreu na noite desta quinta-feira (19)

P Perla Ribeiro

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 16:26

Érica Menezes morreu nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A empresária Érica Menezes dos Santos, de 37 anos, proprietária de uma loja especializada na comercialização de celulares, aparelhos eletrônicos e acessórios em Valença, no baixo sul da Bahia, teve sua trajetória lembrada por amigos, familiares e membros da comunidade. Ela morreu na noite desta quinta-feira (19), após ser atropelada por um caminhão na Avenida ACM, no bairro de São Félix.

"Uma menina valente, sonhadora e determinada! Que começou sua caminhada em uma pequena lan house de bairro e, com muito trabalho, coragem e dedicação, tornou-se uma das grandes empresárias do Baixo Sul", lamentou uma amiga de longa data da empreendedora. "Érica, sua história é inspiração, sua amizade é presente e sua existência foi uma bênção em nossas vidas", destacou a mulher, que mantinha uma amizade com a vítima havia pelo menos 20 anos.

A companheira de Érica também lamentou a morte da amada em seu perfil nas redes sociais. "O pior dia da minha vida. Eu perdi o meu amor, gente, e que amor… Amor que encorajava, protegia, valorizava. Meu amor, fazíamos tudo juntas e agora você está sozinha e eu estou sozinha. Me perdoe por não estar com você naquele momento. Hoje você não vê mais essas mensagens, mas te mandei várias dizendo o quanto você era linda, forte, inteligente ao longo desses 11 meses", desabafou.

Empresária morreu em acidente de trânsito 1 de 8

A equipe da loja Bora de iPhone, de propriedade da empresária, também lamentou a morte e prestou uma homenagem à trajetória de Érica, ressaltando sua dedicação ao negócio.

“Sua história, dedicação e os sonhos que ajudou a construir permanecerão para sempre na memória e no coração de todos que fizeram parte de sua trajetória”, declarou a equipe em nota de pesar.

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De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Valença. Foram expedidas as guias para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

A morte da empresária foi lamentada pela Prefeitura de Valença, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais, manifestando solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

“A partida precoce de Érica Menezes deixa uma lacuna e entristece a comunidade valenciana. Diante dessa perda, a Prefeitura de Valença se une aos familiares e amigos, expressando respeito e solidariedade a todos que hoje enfrentam a dor de sua ausência”, destacou a gestão municipal.

Nas redes sociais, diversas mensagens destacaram sua personalidade e lamentaram a partida inesperada. Em um dos comentários, uma pessoa descreveu a empresária como uma mulher “muito educada e simples”. Outra a definiu como “pessoa do bem”, enquanto um internauta ressaltou sua gentileza e desejou conforto aos familiares e amigos.

