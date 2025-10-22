TÁ NA CONTA?

Valor pago a baianos por descontos indevidos do INSS soma R$ 198,5 milhões; veja se você tem direito

Mais de 301 mil pessoas no estado já tiveram os repasses depositados em conta

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:08

MeuINSS Crédito: Shutterstock

O valor ressarcido aos aposentados e pensionistas baianos que tiveram descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já passa de R$ 198,50 milhões. Ao todo, 301.987 pessoas no estado já tiveram os valores a que tinham direito depositados em conta. Segundo o levantamento mais atualizado do órgão, 303.869 aposentados e pensionistas na Bahia já aderiram ao acordo com o governo. O número representa 68,37% do total de 444.430 aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo no estado.

Nesta semana, o Governo do Brasil atingiu a marca de R$ 2,1 bilhões pagos no acordo de ressarcimento a 3,1 milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial. Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários que já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades vão poder aderir ao ressarcimento.

“Nós prometemos que ninguém ficaria de fora e estamos cumprindo”, afirmou o presidente do INSS”, Gilberto Waller. O prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos (veja abaixo). O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.

Quem pode aderir ao acordo:

Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis.



Quem recebeu resposta irregular da entidade, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio no lugar de comprovantes válidos.



Quem sofreu descontos entre março de 2020 e março de 2025.



Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores (nesse caso, é preciso desistir da ação para aderir ao acordo).



Como funciona:

1. Contestar o desconto indevido É o primeiro passo. Pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou nas agências dos Correios.

2. Aguardar a resposta da entidade Prazo: até 15 dias úteis.

3. Sem resposta da entidade? O sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo.



4. Recebeu resposta irregular? Nesta nova etapa, o INSS também está liberando a adesão para beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio.



5. Aderir ao acordo Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.



No aplicativo Meu INSS: