Valor pago a baianos por descontos indevidos do INSS soma R$ 198,5 milhões; veja se você tem direito

Perla Ribeiro
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 18:08
O valor ressarcido aos aposentados e pensionistas baianos que tiveram descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já passa de R$ 198,50 milhões. Ao todo, 301.987 pessoas no estado já tiveram os valores a que tinham direito depositados em conta. Segundo o levantamento mais atualizado do órgão, 303.869 aposentados e pensionistas na Bahia já aderiram ao acordo com o governo. O número representa 68,37% do total de 444.430 aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo no estado.
Nesta semana, o Governo do Brasil atingiu a marca de R$ 2,1 bilhões pagos no acordo de ressarcimento a 3,1 milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial. Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários que já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades vão poder aderir ao ressarcimento.
“Nós prometemos que ninguém ficaria de fora e estamos cumprindo”, afirmou o presidente do INSS”, Gilberto Waller. O prazo para aderir ao acordo segue aberto. O procedimento é gratuito, simples e não exige envio de documentos (veja abaixo). O INSS pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.
Quem pode aderir ao acordo:
Como funciona:
No aplicativo Meu INSS: