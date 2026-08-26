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Veja as 22 cidades da Bahia que terão 4 dias de folga no feriadão de setembro

Emenda vai acontecer por conta de final se semana, feriado nacional e feriados municipais

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:30

Porto Seguro Crédito: Divulgação

Setembro vai começar com um feriado prolongado para trabalhadores de 22 cidades da Bahia. Nesses municípios, o dia 8 de setembro, uma terça-feira, também será feriado. Como a data vem logo depois do feriado nacional de 7 de setembro, que cairá em uma segunda-feira, quem normalmente não trabalha aos sábados e domingos vai curtir quatro dias consecutivos de folga.

Na prática, o período começa no sábado (5), segue pelo domingo (6), inclui o feriado nacional da Independência do Brasil, na segunda-feira (7), e termina na terça-feira (8), quando haverá o feriado local.

Entre as cidades estão Juazeiro, Porto Seguro, Morro do Chapéu, Itaparica, Caculé, Cipó e Santa Maria da Vitória. Os motivos dos feriados municipais são variados. Em Juazeiro, por exemplo, o calendário oficial da prefeitura confirma 8 de setembro como feriado municipal dedicado a Nossa Senhora das Grotas, padroeira do município.

Veja todas cidades baianas que terão o feriadão em setembro:

Veja cidades da Bahia que terão feriadão em setembro 1 de 22

Quatro dias seguidos de folga

Para trabalhadores que cumprem expediente de segunda a sexta-feira e não atuam aos fins de semana, a sequência será de quatro dias sem trabalho. O descanso começa no sábado, 5 de setembro, e termina na terça-feira, 8.

O feriado de 7 de setembro vale para todo o país. Já a folga do dia 8 depende da legislação local, por isso o período prolongado não será igual para todos os trabalhadores brasileiros.

Na Bahia, as 23 cidades listadas terão a combinação que transforma o início da segunda semana de setembro em um feriadão.

Quem trabalha no feriado pode ter regras diferentes

A existência do feriado não significa que todas as atividades serão interrompidas. Serviços essenciais e setores autorizados a funcionar nessas datas podem manter o expediente.