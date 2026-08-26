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Veja as 22 cidades da Bahia que terão 4 dias de folga no feriadão de setembro

Emenda vai acontecer por conta de final se semana, feriado nacional e feriados municipais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:30

Porto Seguro
Porto Seguro Crédito: Divulgação

Setembro vai começar com um feriado prolongado para trabalhadores de 22 cidades da Bahia. Nesses municípios, o dia 8 de setembro, uma terça-feira, também será feriado. Como a data vem logo depois do feriado nacional de 7 de setembro, que cairá em uma segunda-feira, quem normalmente não trabalha aos sábados e domingos vai curtir quatro dias consecutivos de folga.

Na prática, o período começa no sábado (5), segue pelo domingo (6), inclui o feriado nacional da Independência do Brasil, na segunda-feira (7), e termina na terça-feira (8), quando haverá o feriado local.

Entre as cidades estão Juazeiro, Porto Seguro, Morro do Chapéu, Itaparica, Caculé, Cipó e Santa Maria da Vitória. Os motivos dos feriados municipais são variados. Em Juazeiro, por exemplo, o calendário oficial da prefeitura confirma 8 de setembro como feriado municipal dedicado a Nossa Senhora das Grotas, padroeira do município.

Veja todas cidades baianas que terão o feriadão em setembro:

Veja cidades da Bahia que terão feriadão em setembro

Brotas de Macaúbas, na Bahia por Reprodução
Boa Nova, na Bahia por Reprodução
Caculé, na Bahia por Reprodução
Cipó, na Bahia por Reprodução
Conde, na Bahia por Divulgação
Ibitiara, na Bahia por Reprodução
Igaporã, na Bahia por Reprodução
Iraquara, na Bahia por Reprodução
Itaparica, na Bahia por Divulgação
Itaquara, na Bahia por Reprodução
Jacaraci, na Bahia por Reprodução
Juazeiro, na Bahia por Reprodução
Morro do Chapéu, na Bahia por Reprodução
Oliveira dos Brejinhos, na Bahia por Reprodução/Youtube
Palmas de Monte Alto, na Bahia por Reprodução
Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Potiraguá, na Bahia por Reprodução
Presidente Dutra, na Bahia por Reprodução
Rio Real, na Bahia por Reproducão
Santa Maria da Vitória, na Bahia por Reprodução
Saúde, na Bahia por Divulgação
Teodoro Sampaio, na Bahia por Reprodução
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Brotas de Macaúbas, na Bahia por Reprodução

Quatro dias seguidos de folga

Para trabalhadores que cumprem expediente de segunda a sexta-feira e não atuam aos fins de semana, a sequência será de quatro dias sem trabalho. O descanso começa no sábado, 5 de setembro, e termina na terça-feira, 8.

O feriado de 7 de setembro vale para todo o país. Já a folga do dia 8 depende da legislação local, por isso o período prolongado não será igual para todos os trabalhadores brasileiros.

Na Bahia, as 23 cidades listadas terão a combinação que transforma o início da segunda semana de setembro em um feriadão.

Quem trabalha no feriado pode ter regras diferentes

A existência do feriado não significa que todas as atividades serão interrompidas. Serviços essenciais e setores autorizados a funcionar nessas datas podem manter o expediente.

As condições também podem variar de acordo com a categoria profissional, convenções coletivas e acordos de trabalho. Quando há atividade em feriado e não existe compensação por meio de outra folga, podem ser aplicadas regras de pagamento diferenciado.

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Feriado

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