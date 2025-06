DOIS DE JULHO

Veja programação da celebração da Independência da Bahia em Feira de Santana

A programação começa com uma missa na Igreja de São José

O feriado do 2 de Julho, que marca a Independência da Bahia, será comemorado nesta quarta-feira em Feira de Santana com uma série de atividades que incluem celebração religiosa, exibição de fogos, cerimônia cívica e apresentações culturais. Os eventos terão início às 8h, no distrito de Maria Quitéria, local tradicional para a realização das homenagens. >