BAHIA

Vendedor ambulante é morto após cobrar dívida e motorista de aplicativo é executado para ocultar crime

Suspeitos de envolvimento no crime foram presos nesta terça-feira (17) em Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:26

Operação Dupla Sentença Crédito: Reprodução

Três homens foram presos nesta terça-feira (17), suspeitos de envolvimento na execução de um vendedor ambulante e de um motorista por aplicativo em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o ambulante foi morto após cobrar um empréstimo feito a um dos suspeitos, enquanto o motorista teria sido executado para impedir que o primeiro crime fosse descoberto.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 12 de julho deste ano. O vendedor ambulante foi surpreendido por três homens que chegaram em um veículo no centro de Porto Seguro. Dois dos suspeitos desembarcaram armados e efetuaram diversos disparos à queima-roupa contra a vítima, que morreu no local.

No mesmo dia, policiais encontraram o corpo de um segundo homem em uma estrada vicinal na zona rural do município. Um veículo completamente incendiado também foi localizado em outro ponto da região. As identidades das vítimas foram divulgadas pela polícia.

Operação Dupla Sentença em Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas 1 de 7

As investigações apontaram que o primeiro homicídio teria sido motivado por uma dívida. O ambulante havia emprestado dinheiro a um dos investigados, que se recusava a pagar a dívida e teria decidido matar a vítima para evitar o pagamento.

Já o segundo assassinato teria sido cometido para ocultar provas e eliminar possíveis testemunhas. Segundo a Polícia Civil, o veículo utilizado pelo motorista por aplicativo foi usado na execução do ambulante. Posteriormente, o motorista teria sido morto e o automóvel incendiado.

Ao longo das investigações, cinco suspeitos foram identificados por possível participação direta nos homicídios. Dois estavam em Teixeira de Freitas, um em Porto Seguro e outros dois em Santa Cruz Cabrália.

Durante a Operação Dupla Sentença desta terça-feira, foram cumpridos dois mandados de prisão, um em Teixeira de Freitas e outro em Santa Cruz Cabrália. Um terceiro homem foi preso em flagrante em Teixeira de Freitas, após ser encontrado com aproximadamente 30 quilos de maconha, uma submetralhadora calibre .380, uma pistola calibre 9 mm e munições de diferentes calibres.

Os presos foram encaminhados às unidades da Polícia Civil de Porto Seguro e Teixeira de Freitas, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar os outros dois suspeitos, que seguem foragidos.