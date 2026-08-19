CRIME

Vendedor reage a assalto, desaparece por mais de uma semana e é encontrado morto em área de mata na Bahia

Jailton Nergino foi localizado durante buscas com cães farejadores e equipes do Corpo de Bombeiros em Itapetinga.

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:44

Jailton desapareceu enquanto trabalhava em Itapetinga Crédito: Reprodução

O corpo do vendedor e representante comercial de semijoias Jailton Nergino de Oliveira, de 45 anos, foi encontrado enterrado em uma área de mata, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, nove dias após o desaparecimento dele. A localização ocorreu na tarde de segunda-feira (17), no bairro Vila, durante uma operação de busca realizada por equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Jailton estava desaparecido desde 8 de agosto. Ele foi visto pela última vez por volta das 14h30 daquele dia, perto de uma rua sem saída no fim da Avenida das Indústrias, no bairro Nova Itapetinga. Segundo fontes policiais, o vendedor, que carregava um mostruário de semijoias, teria sido alvo de um assalto e, após reagir, teria seguido para uma região de difícil acesso nas proximidades do Rio Catolé.

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As equipes passaram os últimos dias procurando pistas que levassem ao paradeiro do vendedor. No decorrer das diligências, foram encontrados objetos que podem ter ligação com a vítima, entre eles manguitos de proteção e folhas de talonário usadas para fazer pedidos.

Com o avanço das buscas, a operação ganhou o apoio da Unidade Especializada de Cães da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Também participaram das diligências mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Itabuna e cães farejadores da CIPE Sudoeste.

Durante a varredura pela área de mata, os policiais chegaram a um ponto que apresentava forte odor e sinais de terra remexida. O trecho foi isolado e os trabalhos de escavação começaram. O corpo encontrado foi posteriormente identificado como sendo de Jailton. Guias para a perícia e a remoção foram expedidas pelas autoridades responsáveis.