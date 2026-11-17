TEMPO RUIM

Ventania arranca telhados de casas em praia de Morro de São Paulo

Fortes rajadas de vento atingiram a região da Segunda Praia nesta terça-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:36

Ventania arranca telhados de casas em praia de Morro de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes sociais

A cidade de Cairu, no baixo sul da Bahia, também tem sofrido com os impactos do mau tempo que atinge o estado nos últimos dias. Nesta terça-feira (17), um vídeo que mostra o momento em que imóveis são destelhados pela força dos ventos viralizou nas redes sociais.

Nas imagens publicadas pela página “Morro de São Paulo”, nas redes sociais, fortes rajadas de vento arrancam os telhados de imóveis localizados na região da Segunda Praia, em Morro de São Paulo. Também é possível observar sombreiros e outros objetos espalhados pela faixa de areia após a ventania.

Outro vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os estragos causados pela ventania. "Esse era o meu telhado, o vento arrancou inteirinho. Derrubou o muro e quebrou a caixa d'água", lamentou o proprietário de um dos imóveis atingidos.

Segundo uma turista que estava na praia no momento do temporal, as pessoas ficaram assustadas com a intensidade dos ventos e correram em busca de abrigo. A situação ocorreu por volta das 15h30. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão de velocidade para as rajadas de vento em Cairu nesta terça é de 36 km/h.

"Foi horrível, tudo voava. As pessoas corriam desesperadas, atropelando as outras. Todo mundo entrando nos restaurantes", relatou. "Em cinco minutos, a chuva se foi e ficaram os vestígios. Foi muito feio", acrescentou.

Eventos também chegaram a ser cancelados em razão das condições climáticas. A palestra Mulher Segura e Ronda Hoteleira, oferecida pela prefeitura do município, foi suspensa e deverá ser remarcada.