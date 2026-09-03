ESTRAGOS

Ventos chegam a 80 km/h durante temporal com granizo em cidade da Bahia

Moradores de Vitória da Conquista enfrentaram uma série de estragos em casas, prédios e vias públicas

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:01

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Na noite desta quarta-feira (2), moradores de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, enfrentaram uma série de estragos em casas, prédios e vias públicas por conta de um temporal acompanhado de chuva de granizo. O fenômeno foi acompanhado de ventos que atingiram cerca de 80 km/h.

De acordo com dados coletados pela estação meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), os pontos da cidade mais atingidos pelo temporal registraram ventos de aproximadamente 80 km/h. Na área da Uesb, onde fica a estação meteorológica, a velocidade ficou entre 45 km/h e 65 km/h.

As informações oficiais da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) indicam que os bairros atingidos pelos estragos foram Vila América, Vila Elisa e Morada dos Pássaros, todos na região do Espírito Santo.

No Vila América, uma casa ficou alagada após a força da água fazer uma bica transbordar. Em outra residência, o granizo provocou danos pontuais no telhado de fibrocimento. Também houve a queda de uma árvore sobre a rede elétrica, provocando a derrubada de um poste e deixando um quarteirão sem energia.

Chuva de granizo e ventania em Vitória da Conquista 1 de 10

No Vila Elisa, um eucalipto de grande porte caiu sobre o muro de um terreno. No Posto Sinal Verde, imagens compartilhadas por moradores mostram o teto danificado após ceder por causa da força do vento. Na região próxima aos fundos da Havan, houve o desabamento de parte do telhado.

Segundo a Defesa Civil, não foram registradas vítimas nas ocorrências. Também não há registro de desabrigados.

Mudança brusca no clima

Segundo a Compdec, a mudança brusca nas condições climáticas da cidade, que até a tarde registrava altas temperaturas, foi ocasionada pela chegada de uma frente fria.

“Ontem tínhamos uma previsão de 0 a 3 milímetros de chuva pontual. Ao longo do dia, a temperatura estava prevista para 32ºC. Às 15 horas, essa temperatura subiu para 33,9ºC. Às 18 horas, teve uma mudança brusca, um impacto vindo da friagem do Extremo Sul da Bahia, que abrangeu a área sul do município, como Vila América, Morada dos Pássaros e Vila Elisa. Foi onde teve a chuva de granizo que atingiu algumas casas”, explicou a representante da coordenação, Rosa Freitas.