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Ventos fortes e mar agitado dificultam buscas por jovem que se afogou em praia de Vilas do Atlântico

Bombeiros fazem varreduras pela faixa de areia devido aos ventos fortes e à agitação do mar

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:04

Pedro Lucas Crédito: Reprodução

As equipes do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) retomaram, nas primeiras horas desta terça-feira (18), as buscas por Pedro Lucas Pires, de 23 anos, que desapareceu após entrar no mar da Praia de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as condições meteorológicas ainda exigem cautela. Os ventos fortes e a agitação marítima têm dificultado a navegação e comprometido a segurança e a efetividade das operações realizadas com recursos aquáticos e aéreos.

Por isso, nesta etapa inicial da manhã, os bombeiros concentram os trabalhos em varreduras por terra ao longo da faixa de areia. Paralelamente, a equipe avalia, conforme os protocolos de segurança, a possibilidade de voltar a utilizar embarcações e equipamentos de suporte aéreo, como helicóptero e drone.

Bombeiros buscam por jovem que se afogou na praia em Vilas 1 de 8

Jovem se afogou no domingo

Pedro Lucas desapareceu na tarde de domingo (16), depois de entrar no mar. Desde então, equipes atuam na tentativa de localizá-lo.

Na segunda-feira (17), a instabilidade do tempo e as condições do mar impediram o emprego contínuo dos recursos aquáticos e aéreos. Mesmo com a suspensão temporária desses equipamentos, os bombeiros mantiveram buscas terrestres na região.