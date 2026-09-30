BAHIA

Vereador de cidade baiana confessa assassinato e é condenado a 13 anos de prisão em júri

Denilton do Porco confessou os disparos, mas alegou legítima defesa durante julgamento realizado nesta terça-feira (29).

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:12

Denilton do Porco matou Romildo em 2006 Crédito: Reprodução

O vereador José Adenilton Santos Alves, conhecido como Denilton do Porco, foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Romildo Souza de Oliveira, ocorrido em Itapé, no sul da Bahia, em janeiro de 2006. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (29), mais de 20 anos após o crime.

A sentença determina que o vereador, de 51 anos, cumpra a pena inicialmente em regime fechado. Após o júri, ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna. A defesa informou que pretende recorrer da decisão. Durante o julgamento, José Adenilton confessou ter efetuado os disparos que mataram Romildo.

Ele, no entanto, afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo relato obtido pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, o vereador disse que já havia sido ameaçado pela vítima e interpretou um movimento feito por ela no momento do crime como uma tentativa de intimidação.

Denilton do Porco matou Romildo em 2006 1 de 4

A acusação sustenta que o homicídio foi motivado por ciúmes. Conforme a investigação, José Adenilton soube que Romildo havia se relacionado com sua companheira. No dia 15 de janeiro de 2006, a vítima estava a cavalo quando foi atingida pelos tiros. Romildo era casado e deixou duas filhas. Uma delas tinha três anos na época do assassinato.

O vereador respondeu ao processo em liberdade durante aproximadamente duas décadas. Somente em 2021 a Justiça determinou que havia elementos suficientes para que José Adenilton fosse levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na ocasião, foram considerados presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.