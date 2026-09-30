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Vereador de cidade baiana confessa assassinato e é condenado a 13 anos de prisão em júri

Denilton do Porco confessou os disparos, mas alegou legítima defesa durante julgamento realizado nesta terça-feira (29).

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:12

Denilton do Porco matou Romildo em 2006
Denilton do Porco matou Romildo em 2006 Crédito: Reprodução

O vereador José Adenilton Santos Alves, conhecido como Denilton do Porco, foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato de Romildo Souza de Oliveira, ocorrido em Itapé, no sul da Bahia, em janeiro de 2006. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (29), mais de 20 anos após o crime.

A sentença determina que o vereador, de 51 anos, cumpra a pena inicialmente em regime fechado. Após o júri, ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna. A defesa informou que pretende recorrer da decisão. Durante o julgamento, José Adenilton confessou ter efetuado os disparos que mataram Romildo.

Ele, no entanto, afirmou que agiu em legítima defesa. Segundo relato obtido pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, o vereador disse que já havia sido ameaçado pela vítima e interpretou um movimento feito por ela no momento do crime como uma tentativa de intimidação.

Denilton do Porco matou Romildo em 2006

Denilton do Porco matou Romildo em 2006 por Reprodução
Denilton do Porco matou Romildo em 2006 por Reprodução
Denilton do Porco matou Romildo em 2006 por Reprodução
Denilton do Porco matou Romildo em 2006 por Reprodução
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Denilton do Porco matou Romildo em 2006 por Reprodução

A acusação sustenta que o homicídio foi motivado por ciúmes. Conforme a investigação, José Adenilton soube que Romildo havia se relacionado com sua companheira. No dia 15 de janeiro de 2006, a vítima estava a cavalo quando foi atingida pelos tiros. Romildo era casado e deixou duas filhas. Uma delas tinha três anos na época do assassinato.

O vereador respondeu ao processo em liberdade durante aproximadamente duas décadas. Somente em 2021 a Justiça determinou que havia elementos suficientes para que José Adenilton fosse levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na ocasião, foram considerados presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Com a condenação desta terça-feira, o vereador passou a cumprir a pena em regime fechado. A defesa ainda poderá apresentar recurso contra a decisão do Tribunal do Júri.

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Tribunal Denilton do Porco Matou Romildo em 2006

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