FATALIDADE

Vereador de cidade baiana morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito

Romário da Tio Sam foi homenageado por familiares, amigos e colegas parlamentares em um velório no plenário da Câmara de Itatim

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:54

Romário da Tio Sam foi homenageado por familiares, amigos e colegas parlamentares Crédito: Reprodução

O vereador de Itatim Romário da Tio Sam, conhecido como Romarinho, morreu na noite da última sexta-feira (27), em um acidente de trânsito na BA-493, no povoado de Capinam, em Santa Teresinha, no Recôncavo baiano. Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 11º Batalhão foram acionados para atender à ocorrência. Os três feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região. A quarta vítima não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso foi registrado na delegacia local.

A Prefeitura de Itatim lamentou a morte do parlamentar e manifestou solidariedade à esposa, Dailza, aos filhos, familiares e amigos. Em nota, a gestão municipal também destacou os serviços prestados por Romarinho à população.

A Câmara Municipal de Itatim decretou luto oficial de sete dias e realizou uma homenagem póstuma ao vereador no plenário da Casa Legislativa. O momento reuniu familiares, amigos, vereadores e moradores, que compartilharam mensagens de reconhecimento à trajetória e à atuação de Romário na vida pública do município.