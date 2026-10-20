CRIME

Vereador é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira na Bahia

Parlamentar teria feito contatos e enviado mensagem à ex-companheira apesar das restrições judiciais

Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 07:25

Vereador foi preso por descumprir medida protetiva em Jacaraci Crédito: Reprodução

Um vereador de Jacaraci, no sudoeste da Bahia, foi preso nesta segunda-feira (19) por descumprimento de medida protetiva em favor da ex-companheira.Carlito Canguçu Silva foi detido preventivamente por ter mantido contatos e feito declarações intimidatórias contra a mulher de 25 anos mesmo após ser informado das restrições impostas pela Justiça. As informações são da TV Sudoeste.

As medidas protetivas foram determinadas há cerca de um mês, após episódios de injúria, ameaça e vias de fato que teriam sido praticados pelo vereador contra a mulher. De acordo com a Polícia Civil, Carlito teria insistido em desrespeitar as determinações judiciais, inclusive ao telefonar para familiares da ex-companheira e fazer declarações consideradas intimidatórias.

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Ainda conforme a investigação, no fim daquele mês, o vereador enviou uma mensagem à ex-companheira por meio de uma rede social. A iniciativa contrariava a ordem judicial que proibia qualquer tipo de contato com a mulher. O presidente da Câmara Municipal de Jacaraci, Arthur Guimarães Neto, informou que o processo tramita sob segredo de Justiça e que o Legislativo não irá se manifestar sobre o caso