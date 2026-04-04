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Vídeo: Incêndio destrói cozinha de escola estadual no interior da Bahia

Uma vítima permanece sob observação no Hospital Municipal Fusas após atendimento de emergência

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 10:15

Local foi consumido por chamas Crédito: Redes Sociais

Um incêndio atingiu a cozinha de uma escola estadual no distrito de Chapada, em Riachão do Jacuípe, na Região Metropolitana de Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com uma postagem feita pela Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses em suas redes sociais, as chamas começaram por volta das 8h30 e destruíram o cômodo. Um homem precisou de atendimento médico após inalar fumaça e foi encaminhado para o Hospital Geral Fusas em Riachão do Jacuípe.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para a emergência do Hospital Municipal, onde permanece sob observação. Veja as imagens abaixo:

Quando a equipe da brigada chegou ao local, o incêndio já havia sido controlado pela comunidade. A suspeita inicial dos socorristas é de que uma pane elétrica tenha provocado o início das chamas. No entanto, as causas exatas do incidente ainda serão oficialmente investigadas pelas autoridades competentes para confirmar o que gerou o curto-circuito.