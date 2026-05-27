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Vídeo mostra ex-diretor do presídio da Bahia invadindo quarto e executando namorada após festa

MP aponta que Tiago Sóstenes monitorou vítima antes de arrombar quarto e cometer feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2026 às 07:43

Vídeo mostra Tiago invadindo quarto e atirando contra Flávia Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) divulgou um vídeo com detalhes da investigação sobre a morte da empresária Flávia Barros, assassinada a tiros durante uma viagem a Aracaju. Segundo a denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, o autor do crime foi Tiago Sóstenes Miranda, ex-diretor de um conjunto penal da Bahia e policial penal, que teria invadido o quarto de hotel onde a vítima estava hospedada antes de executá-la.

De acordo com o MP, o crime ocorreu em um hotel localizado no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital sergipana. As investigações apontam que Tiago arrombou a porta do quarto e efetuou vários disparos à curta distância, atingindo principalmente a cabeça da empresária, que estava deitada na cama no momento da execução.

Flávia Barros era empresária e influenciadora

Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução
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Flávia Barros era empresária e influenciadora por Reprodução

Ainda conforme a denúncia, a arma utilizada foi uma pistola calibre .40 de uso restrito pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. O acusado tinha autorização funcional para portar o armamento por integrar o sistema prisional baiano. Preso preventivamente, ele permanece custodiado no Presídio Militar de Sergipe.

As apurações indicam que o relacionamento entre Flávia e Tiago era marcado por episódios de ciúmes, comportamento controlador e atitudes possessivas. O Ministério Público afirma que, dias antes do assassinato, a empresária havia encerrado o namoro após o então companheiro efetuar disparos para o alto durante uma festa em Paulo Afonso, no interior baiano. Depois de insistentes pedidos de desculpas, no entanto, ela teria aceitado reatar o relacionamento.

O MP também sustenta que o policial penal escondia da vítima o fato de ser oficialmente casado e manter uma família em outro estado. Mesmo assim, segundo a investigação, ele se apresentava publicamente como noivo da empresária.

Na noite anterior ao feminicídio, o casal participou de uma festa em Aracaju acompanhado de amigos. Conforme a denúncia, Tiago demonstrou irritação durante o evento, deixou o local sozinho e passou a aguardar a chegada de Flávia na área externa do hotel. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele tentou contato telefônico antes de invadir o quarto.

Para o Ministério Público, o homicídio foi motivado por razões ligadas à condição do sexo feminino e ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar. A Promotoria pediu que Tiago seja submetido a júri popular por feminicídio consumado, com agravantes por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e utilização de arma de fogo de uso restrito.

O órgão também solicitou novas diligências, entre elas a conclusão de laudos de balística, toxicologia e perícia em aparelhos eletrônicos apreendidos no caso, incluindo celulares e um notebook. Além disso, o MPSE requisitou à Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia o envio do histórico funcional do servidor e o compartilhamento das provas com a Justiça de Paulo Afonso, onde ele também é investigado pelos disparos feitos durante a festa dias antes do assassinato.

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel

Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução
Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos por Reprodução
Tiago Sóstenes Miranda de Matos é diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
Hotel onde o crime aconteceu por Reprodução
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Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel por Reprodução

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Tags:

Advogada Empresária Policial Penal Tiago Sóstenes Miranda de Matos Flávia Barros

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