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VÍDEO: Motorista dorme ao volante, carro sai da pista e quase esmaga idoso contra parede na Bahia

Câmera registrou o momento em que o pedestre tentou se proteger antes de ser atingido em Ipiaú

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:18

Carro por pouco não esmagou idoso contra parede
Carro por pouco não esmagou idoso contra parede Crédito: Reprodução

Um idoso de 63 anos caminhava pela calçada da Rua Alfredo Brito, em Ipiaú, no sul da Bahia, quando um carro saiu da pista e avançou na direção dele, na quarta-feira (4). Uma câmera de segurança registrou a tentativa do pedestre de se proteger antes de ser atingido. O veículo tombou em uma área rebaixada em frente a uma casa e por pouco não o esmagou contra a parede.

O motorista contou à Polícia Militar que adormeceu ao volante e perdeu o controle da direção. O carro caiu no desnível entre a rua e as residências. Não há informações sobre ferimentos no condutor.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o idoso ao Hospital Geral de Ipiaú. Além do susto, o idoso sentiu dores no tórax por conta da pancada, mas passava bem em geral, segundo familiares relataram à TV Bahia. 

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