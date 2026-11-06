SUSTO GRANDE

VÍDEO: Motorista dorme ao volante, carro sai da pista e quase esmaga idoso contra parede na Bahia

Câmera registrou o momento em que o pedestre tentou se proteger antes de ser atingido em Ipiaú

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:18

Carro por pouco não esmagou idoso contra parede Crédito: Reprodução

Um idoso de 63 anos caminhava pela calçada da Rua Alfredo Brito, em Ipiaú, no sul da Bahia, quando um carro saiu da pista e avançou na direção dele, na quarta-feira (4). Uma câmera de segurança registrou a tentativa do pedestre de se proteger antes de ser atingido. O veículo tombou em uma área rebaixada em frente a uma casa e por pouco não o esmagou contra a parede.

O motorista contou à Polícia Militar que adormeceu ao volante e perdeu o controle da direção. O carro caiu no desnível entre a rua e as residências. Não há informações sobre ferimentos no condutor.