SUDOESTE

Vigilância Sanitária interdita área de padaria por falhas nas condições de higiene na Bahia

Fiscalização identificou irregularidades estruturais, de higiene e de armazenamento em estabelecimento de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:37

Vigilância Sanitária interdita área de manipulação de padaria por falhas nas condições de higiene na Bahia Crédito: Reprodução

Uma padaria localizada no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, teve a área de manipulação de alimentos interditada pela Vigilância Sanitária após a identificação de irregularidades nas condições de funcionamento. A fiscalização ocorreu na última segunda-feira (16), durante uma ação de atendimento a denúncias e busca ativa realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a inspeção, os agentes identificaram problemas estruturais, falhas nas condições de higiene e irregularidades no acondicionamento de produtos. Diante da situação, a equipe determinou a interdição total da área de manipulação de alimentos, além de apreender e inutilizar mercadorias que não atendiam às exigências sanitárias.

Apesar da interdição, o estabelecimento foi autorizado a manter as atividades que não foram afetadas pela medida, desde que respeite as normas sanitárias em vigor.

Vigilância Sanitária interdita área de manipulação de padaria em Vitória da Conquista 1 de 10

Durante a fiscalização, foram emitidos uma notificação, um auto de apreensão e inutilização de produtos e um termo de interdição.