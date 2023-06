Vitória da Conquista: polícia apreende R$ 18 mil em espécie com suspeitos de tráfico

Uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (5) prendeu cinco pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Vitória da Conquista. Com o grupo, agentes da Operação Falcão apreendeu R$ 18 mil em espécie e cerca de 19 quilos de maconha prontos para a comercialização. O material foi localizado na rua do Alecrim, no Centro da cidade.