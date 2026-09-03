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Cabelo grisalho sem o brilho: cabeleireiros contam por que 'só o shampoo roxo' não é suficiente para fios brancos

Cabelo grisalho amarelado: veja por que cabeleireiros recomendam ir além do shampoo roxo para manter os fios com brilho e cor uniforme por muito mais tempo

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:26

Veja por que cabeleireiros recomendam ir além do shampoo roxo para manter os fios com brilho e cor uniforme por muito mais tempo Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Cabeleireiros profissionais alertam que o shampoo roxo, apesar de ser um dos produtos mais usados para neutralizar tons indesejados nos cabelos brancos, não deve ser a única aposta. O cabelo grisalho pode adquirir com o tempo reflexos amarelados ou esverdeados, e resolver esse problema exige uma rotina mais completa de cuidados.

A tendência de assumir os fios brancos ganhou força nos últimos anos, com cada vez mais pessoas optando por deixar o cabelo seguir seu curso natural em vez de recorrer à tintura com frequência. Mas abrir mão da tinta não significa dispensar cuidados específicos.

Como cuidar de cabelos brancos 1 de 5

Por que o cabelo grisalho muda de tom com o tempo?

O fio branco tem características próprias que o tornam mais suscetível a alterações de cor. Com o passar do tempo, ele pode perder a uniformidade e ganhar tons amarelados ou esverdeados, o que compromete o aspecto de toda a melena.

Isso acontece porque a fibra capilar dos fios brancos costuma ser mais porosa e frágil, absorvendo impurezas do ambiente, resíduos de produtos e até minerais da água com mais facilidade do que os fios pigmentados.Quais são os sinais de alerta em um cabelo com canas?

Quais são os sinais de alerta em um cabelo brancos?

Especialistas listam uma série de sinais que merecem atenção antes de procurar um profissional de confiança. A textura áspera ou rugosa indica que a cutícula está aberta e a fibra perde umidade com facilidade. O frizz constante, mesmo em dias sem umidade, mostra que a fibra está porosa e desprotegida.

Demorar para secar e ter tendência a encrespar durante o processo mostra que os fios absorvem água rapidamente mas não a distribuem bem. Mudanças no brilho indicam que a cutícula está irregular, a luz reflete menos e o cabelo parece mais opaco mesmo limpo. A quebra mais frequente é sinal de que a fibra do fio branco perdeu parte da estrutura que antes garantia resistência.

O que evitar no cuidado com o cabelo branco

Além de indicar os sinais de alerta, os profissionais reforçam alguns cuidados que costumam ser negligenciados. Shampoos muito agressivos, ricos em tensoativos aniônicos, removem os óleos naturais que ainda protegem a fibra e aceleram o ressecamento.



O uso de calor sem proteção térmica, chapinha, secador ou babyliss, também prejudica uma cutícula já sensibilizada. Outro erro comum é hidratar sem nutrir: a hidratação repõe água, mas são as proteínas que reforçam a estrutura interna do fio.