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Refrescante e nutritivo: o 'suchá' de capim-santo e melancia, receita de chef, que mistura couve, maçã, limão e gengibre

O suchá de capim-santo e melancia mistura chá gelado com suco de frutas e folhas. Veja ingredientes, passo a passo e o que a receita da chef destaca

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:13

O suchá de capim-santo e melancia mistura chá gelado com suco de frutas e folhas. Veja ingredientes, passo a passo e o que a receita destaca Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

O suchá de capim-santo e melancia é uma bebida que combina chá e suco em um só copo. A receitaleva melancia, maçã, limão, couve e gengibre, batidos com chá gelado de capim-santo. O resultado é uma bebida refrescante, indicada para quem quer variar o cardápio de bebidas nos dias quentes.O suchá de capim-santo e melancia é uma bebida que combina chá e suco em um só copo. A receita

Segundo a receita, o capim-santo é conhecido por aliviar o estômago e ajudar na retenção de líquidos. Já as frutas entram para dar sabor, cor e nutrientes.

Sucos 1 de 141

Quais são os ingredientes do suchá de capim-santo e melancia?

A lista é curta e pode ser encontrada em feiras e mercados:

Suco de 1/4 de melancia;



2 xícaras de chá de capim-santo;



1/2 maço de couve;



20 g de gengibre;



1 limão;



1 maçã.

A lista mostra o equilíbrio da bebida: a melancia traz água e doçura, a couve dá o toque verde e o gengibre deixa um final picante.

Como fazer o suchá de capim-santo e melancia?

O passo a passo destacado na receita começa pelo chá:

Coloque um punhado de capim-santo em água pré-fervida por 20 minutos;



Coe e leve à geladeira até esfriar;



Lave a maçã, pique em cubos e reserve;



Descasque o gengibre e reserve;



Bata todos os ingredientes e coe antes de servir.



Vale servir bem gelado, logo depois de preparado. Os demais passos, como o preparo do suco de melancia, da couve e do limão, estão na receita original.

O que a receita diz sobre os benefícios?

Segundo a receita, a melancia é rica em antioxidantes e pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. A maçã fornece potássio, fibras e compostos com ação anti-inflamatória e antiviral.

Vale lembrar que uma bebida não substitui uma alimentação equilibrada, e quem tem restrições ou usa medicamentos deve conversar com um profissional de saúde.

Uma bebida para variar no calor

No fim, o suchá de capim-santo e melancia é uma ideia simples para diversificar o copo e aproveitar ingredientes frescos. A receita mostra como um chá caseiro pode ganhar cor, sabor e frescor.