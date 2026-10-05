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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13:13
O suchá de capim-santo e melancia é uma bebida que combina chá e suco em um só copo. A receitaleva melancia, maçã, limão, couve e gengibre, batidos com chá gelado de capim-santo. O resultado é uma bebida refrescante, indicada para quem quer variar o cardápio de bebidas nos dias quentes.O suchá de capim-santo e melancia é uma bebida que combina chá e suco em um só copo. A receita
Segundo a receita, o capim-santo é conhecido por aliviar o estômago e ajudar na retenção de líquidos. Já as frutas entram para dar sabor, cor e nutrientes.
Sucos
A lista é curta e pode ser encontrada em feiras e mercados:
A lista mostra o equilíbrio da bebida: a melancia traz água e doçura, a couve dá o toque verde e o gengibre deixa um final picante.
O passo a passo destacado na receita começa pelo chá:
Vale servir bem gelado, logo depois de preparado. Os demais passos, como o preparo do suco de melancia, da couve e do limão, estão na receita original.
Segundo a receita, a melancia é rica em antioxidantes e pode ajudar a reduzir o risco de doenças crônicas. A maçã fornece potássio, fibras e compostos com ação anti-inflamatória e antiviral.
Vale lembrar que uma bebida não substitui uma alimentação equilibrada, e quem tem restrições ou usa medicamentos deve conversar com um profissional de saúde.
No fim, o suchá de capim-santo e melancia é uma ideia simples para diversificar o copo e aproveitar ingredientes frescos. A receita mostra como um chá caseiro pode ganhar cor, sabor e frescor.
Para acertar, deixe o chá esfriar bem antes de bater e ajuste o gengibre ao seu gosto.