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'Recupera a força das pernas mais rápido que a ioga': treinador ensina 4 exercícios usando apenas a parede para fazer aos 60 anos

Especialista em força e condicionamento explica como usar apenas uma parede para recuperar a potência muscular das pernas após os 60 anos, com segurança

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:33

Especialista em força e condicionamento explica como usar apenas uma parede para recuperar a potência muscular das pernas após os 60 anos, com segurança Crédito: Divulgação/Unsplash

A partir dos 60 anos, manter as pernas fortes deixa de ser apenas uma questão estética e passa a ser condição para continuar subindo escadas, levantando de uma cadeira ou caminhando sem apoio. Muita gente nessa faixa etária recorre à ioga ou ao pilates para cuidar do corpo, e essas práticas realmente ajudam a melhorar flexibilidade, equilíbrio e respiração. Mas quando o objetivo é força de verdade, é preciso um estímulo mais direto para os músculos.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas

Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA
A região dos ombros costuma acumular tensão depois de longos períodos diante do computador. Para fazer o exercício, mantenha a postura ereta e faça círculos lentos com os ombros, primeiro para frente e depois para trás. O movimento ajuda a trabalhar a mobilidade e pode proporcionar relaxamento da musculatura da parte superior das costas. por Imagem gerada pela IA
Horas sentado podem favorecer uma postura mais fechada, com os ombros projetados para frente. Para alongar o peitoral, apoie um dos braços em uma parede ou batente e gire lentamente o tronco para o lado oposto, até sentir um alongamento confortável. O movimento ajuda a reduzir a tensão acumulada na parte anterior do corpo e pode contribuir para um melhor alinhamento corporal. por Imagem gerada pela IA
A lombar está entre as regiões que mais sofrem com longos períodos na mesma posição. Sentado em uma cadeira, estenda os braços para a frente e arredonde levemente as costas, como se tentasse alcançar algo à sua frente. O movimento deve ser lento e confortável, sem provocar dor. por Imagem gerada pela IA
O excesso de tempo sentado pode deixar o quadril mais rígido e reduzir a mobilidade da região. Em pé, dê um passo à frente e flexione levemente o joelho da perna dianteira, mantendo a outra estendida atrás. O exercício ajuda a trabalhar a musculatura do quadril e pode aliviar tensões que interferem no conforto e na postura. por Imagem gerada pela IA
Para trabalhar a mobilidade da coluna e aliviar a tensão nas laterais do tronco, eleve um dos braços acima da cabeça e incline suavemente o corpo para o lado oposto. O movimento deve provocar apenas uma sensação confortável de alongamento. Além de favorecer a flexibilidade, pode proporcionar relaxamento muscular. por Imagem gerada pela IA
Quem passa boa parte do dia utilizando computador pode sobrecarregar punhos e antebraços sem perceber. Estenda um braço à frente e, com a outra mão, puxe suavemente os dedos em direção ao corpo. Faça o movimento sem provocar dor. Por ser rápido e simples, o alongamento pode ser repetido durante as pausas ao longo do expediente. por Imagem gerada pela IA
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Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA

Por que treinar as pernas com apoio na parede?

A parede funciona como uma rede de segurança. Ela elimina a preocupação extra com o equilíbrio, permitindo que quem treina se concentre na postura, na amplitude do movimento e na tensão muscular correta, algo essencial quando a confiança ou a estabilidade já não são as mesmas de antes.

O primeiro movimento é o agachamento isométrico: encostar as costas na parede e deslizar o corpo para baixo, como se fosse sentar numa cadeira invisível. A recomendação é manter a posição entre 20 e 30 segundos, em três séries, sem precisar descer até a paralela ao chão logo de início.

O segundo exercício é a marcha com apoio, feita em pé e de frente para a parede, elevando um joelho de cada vez. Esse trabalho unilateral simula ações do dia a dia, como caminhar ou subir degraus, e deve ser feito em três séries de dez a 12 repetições por perna.

Como saber se o treino está funcionando?

O sinal mais claro é sentir os músculos trabalhando sob tensão controlada, sem dor articular. O terceiro exercício, o afundo estático com apoio, ajuda inclusive a perceber se uma perna está mais forte do que a outra, já que cada lado é treinado de forma independente, com um pé à frente e outro atrás, usando a parede como ponto de equilíbrio.

Já o quarto movimento, a dobradiça de quadril contra a parede, foca na cadeia posterior, glúteos e parte de trás das coxas, fundamentais para levantar de uma cadeira ou caminhar em subidas. O quadril vai para trás até tocar a parede, com a coluna alongada, antes de retornar à posição inicial.

Um treino para recuperar autonomia

Vale reforçar: isso não significa que a ioga perdeu valor. As duas abordagens simplesmente têm focos diferentes, uma em mobilidade e consciência corporal, outra em força pura.

A progressão pode acontecer aos poucos, aumentando segundos de isometria ou repetições, sem pressa e sem forçar os joelhos. No fim das contas, o objetivo não é fazer o agachamento perfeito, e sim continuar de pé, com autonomia, por muitos anos.

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em Alta Bem-estar

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