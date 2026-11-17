CERCA DE 450 RÓTULOS

Black Friday 2026: Wine terá vinho por R$ 1 e descontos de até 75%

Campanha inclui ofertas especiais no aplicativo, frete grátis, cashback e brindes

Thais Borges

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15:39

Black Friday da Wine terá vinhos a partir de R$ 28; veja ofertas Crédito: Divulgação

A Wine, e-commerce de vinhos, anunciou que vai oferecer descontos de até 75% durante a campanha Black Wine 2026. As ofertas abrangem todo o portfólio da empresa, que reúne cerca de 450 rótulos. Com o mote “Melhores descontos do ano para você experimentar grandes rótulos”, a ação pretende estimular a descoberta de novos vinhos, além de oferecer condições especiais de compra aos consumidores.

A campanha começa com ofertas antecipadas para os clientes mais frequentes. De segunda-feira a quarta-feira (18), os descontos serão exclusivos para sócios do Clube Wine e participantes do programa de relacionamento WineUP. A partir desta quinta-feira (19), as promoções serão estendidas ao público geral e permanecerão disponíveis até o dia 30 do mesmo mês.

Confira quatro rótulos de vinho rosé para experimentar esta semana 1 de 4

“A Black Friday costuma ser vista como oportunidade de buscar o maior desconto, mas nós queremos que ela seja também a hora de descobrir um vinho novo. Com todo o nosso portfólio em oferta, o cliente pode sair do rótulo de sempre e experimentar algo que talvez não arriscasse no resto do ano”, afirma a Head de Marketing e Growth da Wine, Denise Paolucci Salamondac.

Como vai funcionar

E-commerce e aplicativo: além dos descontos em todo o catálogo, a Wine oferecerá frete grátis para compras a partir de R$ 249, vinho por R$ 1 na compra de um valor mínimo, promoções de compre e ganhe e kits acompanhados de brindes. Os sócios do clube também receberão cashback em todas as compras.

Lojas físicas: as 13 unidades da Wine no Brasil terão happy hour diário a partir de 19 de novembro. A programação inclui roleta premiada para compras acima de R$ 599, horário de funcionamento ampliado em uma hora, promoções de compre e ganhe e preços especiais para vinhos adquiridos presencialmente. Os clientes também poderão solicitar entregas rápidas pelo aplicativo, com produtos disponíveis no estoque das lojas.

Clube Wine: durante todo o mês de novembro, o programa terá condições especiais para novos assinantes, com descontos de até 50% na assinatura e distribuição de brindes exclusivos. Entre os itens oferecidos estão taças, uma garrafa extra de vinho e uma bolsa premium para transportar as bebidas.

Seleção dos especialistas

O time de sommeliers da Wine também selecionou rótulos com preços promocionais e foco no custo-benefício. As ofertas estarão disponíveis a partir de 19 de novembro. Confira algumas opções:

Partridge Reserva Edición Limitada Cabernet Sauvignon [Argentina]: de R$ 104,90 por R$ 46,94 (55% de desconto);

Ropiteau Frères Les Plants Nobles Pinot Noir 2025 [Borgonha, França]: de R$ 119,90 por R$ 64,59 (46% de desconto);

Condor Peak Malbec 2026 [Argentina]: de R$ 44,90 por R$ 28,12 (37% de desconto);