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Thais Borges
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:12
Após dias de blackout no e-commerce e nas redes sociais, a Caffeine Army anunciou o lançamento de uma das principais campanhas da companhia, que reúne ofertas especiais, brindes, benefícios exclusivos e experiências de marca ao longo do mês.
A ação começou nos dias 1º e 2 deste mês, quando o e-commerce ficou temporariamente indisponível para compras e os perfis de SuperCoffee (@caffeinearmy), Morning Shot (@sublyme) e Koala (@drink.koala) passaram a apresentar uma identidade visual marcada por mensagens misteriosas. Influenciadores e criadores de conteúdo ligados à comunidade também participaram da estratégia ao receberem um press kit com apenas um Scoop Dourado e a data da revelação, realizada em 3 de novembro, às 19h.
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Com a reabertura do site, a empresa apresentou uma campanha que vai além das tradicionais ofertas de Black Friday. Durante novembro, os consumidores encontram descontos, frete grátis, brindes com estoque limitado, vantagens exclusivas para assinantes Prime e diferentes etapas promocionais, planejadas para estimular o interesse pelos produtos, a experimentação e as compras em diferentes momentos do mês.
Um dos destaques da campanha é a Lata Premiada, que distribui 1.000 Scoops Dourados em produtos selecionados das marcas SuperCoffee, Morning Shot e Koala. Os consumidores que encontrarem um dos itens premiados poderão resgatar um kit Smart Routine, composto por SuperCoffee, Koala, Morning Shot, Creatina e SuperCoffee Protein+, seguindo as regras estabelecidas pela promoção. Ao todo, a companhia destina mais de R$ 700 mil em produtos para a premiação, com o objetivo de ampliar o contato dos consumidores com o portfólio de marcas.
“Black Friday é o grande momento e queríamos que ela tivesse uma dimensão à altura disso. Criamos uma narrativa que começa antes das ofertas e conecta entretenimento, comunidade e produto. A Lata Premiada traduz bem essa estratégia, com 1.000 Scoops Dourados e mais de R$ 700 mil em prêmios, ao mesmo tempo em que apresenta o nosso ecossistema de marcas de forma integrada”, afirma Marina Monteiro, gerente de marketing da Caffeine Army.
Para participar da promoção, quem encontrar o Scoop Dourado deve acessar a página oficial, informar o código indicado no produto e seguir as etapas de validação. A iniciativa contempla produtos participantes comercializados no e-commerce, em lojas parceiras e para assinantes Prime elegíveis durante o ciclo de novembro, conforme as condições previstas no regulamento.
A campanha também busca fortalecer o relacionamento com consumidores que tiveram contato com novos sabores e produtos da companhia por meio de uma ação de distribuição de amostras grátis realizada em outubro. Na ocasião, os participantes pagaram R$ 20,90 pelo frete dos sachês. Durante a Black Friday, o mesmo valor será concedido como desconto adicional em uma nova compra, de acordo com as regras da promoção.
Com descontos, brindes, benefícios exclusivos, vantagens para consumidores que participaram da ação de experimentação e 1.000 latas premiadas, a Caffeine Army utiliza o blackout como ponto de partida para uma campanha que integra estratégias de vendas, divulgação de produtos e relacionamento com o público.