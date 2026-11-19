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Black Friday: Caffeine Army lança campanha com 1.000 latas premiadas e mais de R$ 700 mil em produtos

Estratégia envolve as marcas SuperCoffee, Morning Shot e Koala, com descontos, brindes e benefícios exclusivos durante novembro

Thais Borges

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:12

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã Crédito: Divulgação

Após dias de blackout no e-commerce e nas redes sociais, a Caffeine Army anunciou o lançamento de uma das principais campanhas da companhia, que reúne ofertas especiais, brindes, benefícios exclusivos e experiências de marca ao longo do mês.

A ação começou nos dias 1º e 2 deste mês, quando o e-commerce ficou temporariamente indisponível para compras e os perfis de SuperCoffee (@caffeinearmy), Morning Shot (@sublyme) e Koala (@drink.koala) passaram a apresentar uma identidade visual marcada por mensagens misteriosas. Influenciadores e criadores de conteúdo ligados à comunidade também participaram da estratégia ao receberem um press kit com apenas um Scoop Dourado e a data da revelação, realizada em 3 de novembro, às 19h.

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã 1 de 11

Com a reabertura do site, a empresa apresentou uma campanha que vai além das tradicionais ofertas de Black Friday. Durante novembro, os consumidores encontram descontos, frete grátis, brindes com estoque limitado, vantagens exclusivas para assinantes Prime e diferentes etapas promocionais, planejadas para estimular o interesse pelos produtos, a experimentação e as compras em diferentes momentos do mês.

Um dos destaques da campanha é a Lata Premiada, que distribui 1.000 Scoops Dourados em produtos selecionados das marcas SuperCoffee, Morning Shot e Koala. Os consumidores que encontrarem um dos itens premiados poderão resgatar um kit Smart Routine, composto por SuperCoffee, Koala, Morning Shot, Creatina e SuperCoffee Protein+, seguindo as regras estabelecidas pela promoção. Ao todo, a companhia destina mais de R$ 700 mil em produtos para a premiação, com o objetivo de ampliar o contato dos consumidores com o portfólio de marcas.

“Black Friday é o grande momento e queríamos que ela tivesse uma dimensão à altura disso. Criamos uma narrativa que começa antes das ofertas e conecta entretenimento, comunidade e produto. A Lata Premiada traduz bem essa estratégia, com 1.000 Scoops Dourados e mais de R$ 700 mil em prêmios, ao mesmo tempo em que apresenta o nosso ecossistema de marcas de forma integrada”, afirma Marina Monteiro, gerente de marketing da Caffeine Army.

Para participar da promoção, quem encontrar o Scoop Dourado deve acessar a página oficial, informar o código indicado no produto e seguir as etapas de validação. A iniciativa contempla produtos participantes comercializados no e-commerce, em lojas parceiras e para assinantes Prime elegíveis durante o ciclo de novembro, conforme as condições previstas no regulamento.

A campanha também busca fortalecer o relacionamento com consumidores que tiveram contato com novos sabores e produtos da companhia por meio de uma ação de distribuição de amostras grátis realizada em outubro. Na ocasião, os participantes pagaram R$ 20,90 pelo frete dos sachês. Durante a Black Friday, o mesmo valor será concedido como desconto adicional em uma nova compra, de acordo com as regras da promoção.