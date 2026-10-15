GASTRONOMIA

Cuscuz, queijo coalho e bolos: Preta Bistrô lança café da manhã em Salvador

Serviço será oferecido aos sábados e domingos, das 8h às 11h, com buffet à vontade e reservas por telefone

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:54

Preta Bistrô lança café da manhã no MAC_Bahia Crédito: Betto Jr/Divulgação

O Preta Bistrô, instalado no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), no bairro da Graça, em Salvador, passa a oferecer café da manhã a partir deste sábado (17). O serviço funcionará aos sábados e domingos, das 8h às 11h, com um buffet que reúne preparações da culinária nordestina, pães, bolos, frutas e frios. O consumo dos itens do menu é à vontade, pelo valor de R$ 99 por pessoa, mais serviço.

Entre as opções quentes estão cuscuz nordestino, aipim, batata-doce, milho cozido, queijo coalho, ovos mexidos, pão de queijo, filezinho e mingau. O buffet também inclui uma seleção de pães variados, acompanhados de manteiga, geleia, granola, melaço e mel.

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A mesa de frios conta com presunto de Parma, salame, queijo minas frescal, queijo curado e iogurte com frutas. Para complementar a refeição, são servidas frutas como maçã, banana, tangerina, uvas verdes e roxas, mamão, melão e abacaxi.

Já entre as opções doces, o cardápio reúne bolos de aipim, chocolate e maçã, além de pudim e mousse de frutas vermelhas servida em copinhos.

Para o público infantil, crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 59. Já aquelas com até 5 anos têm cortesia, mediante apresentação de documento de identidade. As reservas podem ser feitas pelo telefone (71) 99917-1761.

Serviço

Café da manhã do Preta Bistrô

Local: MAC_Bahia, Graça, Salvador.

Funcionamento: sábados e domingos, das 8h às 11h.

Valor: R$ 99 por pessoa, mais serviço, com consumo à vontade dos itens do menu.

Crianças de 6 a 11 anos: R$ 59.

Crianças de até 5 anos: cortesia mediante apresentação de documento de identidade.