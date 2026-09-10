QUERIDINHO

Dia do Brigadeiro: veja sabores diferentes do doce que são aposta de doceria baiana

Nova Belles reúne versões de churros, Oreo, café, paçoca e crocante, além do tradicional

Thais Borges

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:24

Dia do Brigadeiro: Nova Belles celebra paixão pelo doce com opções especiais no cardápio Crédito: Divulgação

Um dos queridinhos das festas de aniversário e outras celebrações, o brigadeiro é um dos doces mais populares do Brasil e ganhou uma data especial no calendário. Celebrado nesta quinta-feira (10), o Dia Nacional do Brigadeiro é uma oportunidade para homenagear a receita que atravessa gerações e continua ganhando novas versões.



Para marcar a data, a Nova Belles reúne em seu cardápio diferentes opções do doce, que vão das receitas tradicionais a combinações com ingredientes como churros, café, paçoca e Oreo.

Criado no Brasil e popularizado ao longo das décadas, o brigadeiro se tornou um símbolo das comemorações brasileiras. A receita clássica, feita com leite condensado, chocolate e manteiga, ganhou inúmeras adaptações ao longo dos anos, acompanhando a criatividade da confeitaria e os diferentes paladares.

Na Nova Belles, estão disponíveis os sabores churros, crocante, café, tradicional, paçoca e Oreo. Os brigadeiros podem ser comprados individualmente ou em caixas com 10 unidades por R$48.

Entre as opções, o brigadeiro de churros combina a massa do doce com doce de leite e canela. Já a versão crocante é envolvida em pequenas bolinhas crocantes. O brigadeiro de café incorpora o sabor da bebida à receita, enquanto o tradicional mantém a combinação clássica de chocolate e granulado. O cardápio também inclui as versões de paçoca e Oreo.

“O brigadeiro faz parte da memória afetiva dos brasileiros e está presente nos momentos mais especiais, principalmente nas comemorações. É um doce que atravessa gerações e continua conquistando espaço justamente pela possibilidade de se reinventar. Na Nova Belles, buscamos oferecer opções que valorizem essa tradição, mas que também tragam novos sabores para o nosso público”, diz o sócio da Nova Belles, Bruno Neri.

O cardápio completo da Nova Belles está disponível no link da bio das redes sociais da marca. A doceria possui unidades na Pituba e no Santo Antônio Além do Carmo.

Nova Belles Pituba

Endereço: Rua Miguel Navarro Y Cañizares - Pituba

Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 21h.

Nova Belles Santo Antônio Além do Carmo

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 130

Funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 21h; sexta e sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 20h.