Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia do Cliente: conhecida rede de gelaterias vai dar sorvete maior pelo preço do tamanho menor

Promoção nesta terça-feira (15) permite trocar o P pelo M, o M pelo G e o G pelo cascão sem pagar a mais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:59

Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor
Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor Crédito: Divulgação

No Dia do Cliente, comemorado na próxima terça-feira (15), a Gelato Borelli celebra oa data com uma promoção especial em todas as unidades da rede. Batizada de UP Borelli, a ação permite que os consumidores aproveitem um tamanho maior de gelato pagando pelo tamanho anterior.

Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor

Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor por Divulgação
Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor por Divulgação
Gelatto Borelli por divulgação
1 de 3
Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor por Divulgação

A dinâmica funciona assim: quem pedir o copo P paga o valor do P e leva o M; quem pedir o M paga o valor do M e leva o G; e quem pedir o G paga o valor do G e leva o cascão. A promoção é válida exclusivamente no dia 15 de setembro para pedidos de gelato em copo e cascão.

De acordo com a marca, a iniciativa foi pensada para celebrar a relação da Borelli com seus consumidores, oferecendo uma experiência especial para quem visitar as gelaterias da marca durante o Dia do Cliente.

Mais recentes

Imagem - Café com Deus Pai ganha Volume 7 para 2027 com livro de oração e novo visual

Café com Deus Pai ganha Volume 7 para 2027 com livro de oração e novo visual
Imagem - Rua Chile ganha primeira padaria com queijos artesanais e charcutaria em Salvador

Rua Chile ganha primeira padaria com queijos artesanais e charcutaria em Salvador
Imagem - Rainha das comédias românticas, Lynn Painter faz editora aumentar faturamento em 88% e revela como consegue escrever tantos livros

Rainha das comédias românticas, Lynn Painter faz editora aumentar faturamento em 88% e revela como consegue escrever tantos livros