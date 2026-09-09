GASTRONOMIA

Dia do Cliente: conhecida rede de gelaterias vai dar sorvete maior pelo preço do tamanho menor

Promoção nesta terça-feira (15) permite trocar o P pelo M, o M pelo G e o G pelo cascão sem pagar a mais

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:59

Dia do Cliente: Borelli dá upgrade no gelato e cliente paga o preço do tamanho menor Crédito: Divulgação

No Dia do Cliente, comemorado na próxima terça-feira (15), a Gelato Borelli celebra oa data com uma promoção especial em todas as unidades da rede. Batizada de UP Borelli, a ação permite que os consumidores aproveitem um tamanho maior de gelato pagando pelo tamanho anterior.

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A dinâmica funciona assim: quem pedir o copo P paga o valor do P e leva o M; quem pedir o M paga o valor do M e leva o G; e quem pedir o G paga o valor do G e leva o cascão. A promoção é válida exclusivamente no dia 15 de setembro para pedidos de gelato em copo e cascão.