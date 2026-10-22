Fã de Talento? Chocolate com avelã ganha versão de picolé por R$ 8,90

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Thais Borges
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:06
A Froneri e a Garoto anunciaram o lançamento do picolé Talento Avelãs, inspirado em um dos sabores mais vendidos da marca de chocolates. O produto começou a chegar aos mercados no mês passado, na versão de 45 gramas, com preço sugerido de R$8,90.
A novidade combina sorvete de chocolate, cobertura de chocolate ao leite e pedaços de avelã, levando o sabor tradicional da linha Talento para uma versão gelada. O picolé estará disponível nos freezers Garoto, que reúnem chocolates da marca em formato de sorvete.
Froneri e Garoto anunciam o lançamento do picolé Talento Avelãs
Segundo a Froneri, uma das maiores produtoras de sorvetes do mundo, o lançamento busca ampliar as possibilidades de consumo de marcas já conhecidas pelos brasileiros, associando sabores tradicionais a novas experiências.
“O lançamento de Talento Avelãs em formato de sorvete representa uma oportunidade de levar a força, a tradição e o sabor de uma marca tão querida para um novo momento de consumo. Queremos que os fãs reconheçam no picolé a experiência de Talento que já conhecem, mas descubram também uma nova maneira de aproveitar esse sabor”, explica a diretora de Marketing da Froneri, Angelica Gonçalves.
A iniciativa também amplia a presença da linha Talento no segmento de sorvetes, mantendo a combinação de chocolate e ingredientes como avelã, característica da marca.
“Talento é reconhecida por suas combinações de chocolate com ingredientes nobres, como a avelã. Com Talento Avelãs em formato de sorvete, ampliamos esse território da marca para um novo momento de consumo, levando uma combinação já apreciada pelos consumidores para uma experiência diferente e complementar”, acrescenta a gerente de Marketing Sênior de Tabletes na Nestlé Brasil, Gabriela Varela.
O lançamento faz parte da estratégia da Froneri de levar marcas conhecidas pelos consumidores para novas categorias de produtos. Com os freezers Garoto, a empresa afirma que busca oferecer versões em sorvete de sabores tradicionais da marca, permitindo que os consumidores experimentem os chocolates de outra forma.
Serviço
Produto: Picolé Talento Avelãs
Peso: 45 g
Preço sugerido: R$ 8,90
Disponibilidade: A partir de setembro de 2026, nos freezers Garoto.