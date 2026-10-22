LANÇAMENTO

Fã de Talento? Chocolate com avelã ganha versão de picolé por R$ 8,90

Lançamento da Garoto e da Froneri leva o sabor tradicional da caixa amarela para o formato de sorvete, com cobertura de chocolate ao leite

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:06

Froneri e Garoto anunciam o lançamento do picolé Talento Avelãs Crédito: Divulgação

A Froneri e a Garoto anunciaram o lançamento do picolé Talento Avelãs, inspirado em um dos sabores mais vendidos da marca de chocolates. O produto começou a chegar aos mercados no mês passado, na versão de 45 gramas, com preço sugerido de R$8,90.

A novidade combina sorvete de chocolate, cobertura de chocolate ao leite e pedaços de avelã, levando o sabor tradicional da linha Talento para uma versão gelada. O picolé estará disponível nos freezers Garoto, que reúnem chocolates da marca em formato de sorvete.

Froneri e Garoto anunciam o lançamento do picolé Talento Avelãs 1 de 3

Segundo a Froneri, uma das maiores produtoras de sorvetes do mundo, o lançamento busca ampliar as possibilidades de consumo de marcas já conhecidas pelos brasileiros, associando sabores tradicionais a novas experiências.

“O lançamento de Talento Avelãs em formato de sorvete representa uma oportunidade de levar a força, a tradição e o sabor de uma marca tão querida para um novo momento de consumo. Queremos que os fãs reconheçam no picolé a experiência de Talento que já conhecem, mas descubram também uma nova maneira de aproveitar esse sabor”, explica a diretora de Marketing da Froneri, Angelica Gonçalves.

A iniciativa também amplia a presença da linha Talento no segmento de sorvetes, mantendo a combinação de chocolate e ingredientes como avelã, característica da marca.

“Talento é reconhecida por suas combinações de chocolate com ingredientes nobres, como a avelã. Com Talento Avelãs em formato de sorvete, ampliamos esse território da marca para um novo momento de consumo, levando uma combinação já apreciada pelos consumidores para uma experiência diferente e complementar”, acrescenta a gerente de Marketing Sênior de Tabletes na Nestlé Brasil, Gabriela Varela.

O lançamento faz parte da estratégia da Froneri de levar marcas conhecidas pelos consumidores para novas categorias de produtos. Com os freezers Garoto, a empresa afirma que busca oferecer versões em sorvete de sabores tradicionais da marca, permitindo que os consumidores experimentem os chocolates de outra forma.

Serviço

Produto: Picolé Talento Avelãs

Peso: 45 g

Preço sugerido: R$ 8,90