Festival de hambúrguer começa nesta semana em Salvador com menus a partir de R$49,90

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Thais Borges
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:24
Fãs de hambúrguer, podem comemorar: a partir desta quinta-feira (27), mais de 40 hamburguerias e restaurantes selecionados de Salvador participam da 4ª Salvador Burger Gourmet by Restaurant Week. O projeto segue até 27 de setembro em um festival em que os apreciadores de hambúrguer poderão desfrutar de criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo no Menu Tradicional de R$49,90 (burger + acompanhamento) - com três opções de burger + 2 opções de acompanhamento para escolha – e no Menu Plus de R$59,90 - três sugestões de burger + 2 opções de acompanhamento.
Uma das novidades desta edição é que parte dos estabelecimentos também vai funcionar na modalidade delivery. Com opções veganas, ingredientes saudáveis e combinações ousadas criadas para a edição, as receitas prometem surpreender até os paladares mais tradicionais. De acordo com os organizadores, os menus de hambúrgueres foram construídos para atender a todos os paladares, combinando técnica, criatividade e insumos marcantes. Os clientes desfrutarão de experiências únicas que unem o equilíbrio entre sabores, texturas e insumos cuidadosamente selecionados.
Confira alguns hambúrgueres disponíveis na quarta edição do Salvador Burger Gourmet
De acordo com o idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis, os chefs são convidados a criar novos sabores e texturas, com a ideia de gourmetizar uma experiência rotineira, mas que já é tendência em todo Brasil e atrai cada vez mais fãs para as hamburguerias.
Todas as informações do festival como menus, valores, dias e horários de funcionamento no evento, estarão no site restaurantweek.com.br, mesma plataforma já conhecida pelos frequentadores da Salvador Restaurant Week. No site, é possível verificar quais estabelecimentos também estarão funcionando no formato delivery.
A Salvador Burger Gourmet tem o apoio do Salvador Shopping, que possui oito restaurantes inscritos no festival: Amado; Brutus; Cazolla; Di Liana; Baby Beef; Healthy; Azougue e Yaya. A harmonização fica por conta da McCain e SOST. A ativação é da Getnet e a promoção é do jornal Correio*. A cada menu vendido durante o festival, é estimulada a doação de R$2 para as Obras Sociais Irmã Dulce.
Serviço
4ª Salvador Burger Gourmet
Data: 27 de agosto até 27 de setembro de 2026
Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br e @salvadorrestaurantweek
www.burgergourmet.com.br e @burgergourmetbrasil #burgergourmet
Almacen Pepe - Horto
Almacen Pepe - Shopping Barra
Amado - Salvador Shopping
Azougue - Salvador Shopping
Baby Beef Express - Salvador Shopping
Baby Beef Express - Shopping da Bahia
Baby Beef Express - Shopping Paralela
Black Bull burger
BUDDHA BISTRO ASIATICO
Bravo - Shopping da Bahia
Bravo - Alphaville
Bravo - Barra
Bravo Pituba
Brutus Burger - Pituba
Brutus Burger - Salvador Shopping
Brutus Burger - Shopping Bela Vista
Brutus Burger - Jardim Apipema
Brutus Burger - Alphaville
Brutus Burger-Vilas
Carvão - Cozinha de fogo
Cazolla - Shopping Paralela
Cazolla - Pituba
Cazolla - Salvador Shopping
Di Liana Cucina - Salvador Shopping
James Steakhouse - Shopping Paralela
Forneria Apipema
Healthy - Ssa Shop
Healthy - Shop Barra
Maud Burger
MiniBar Gem
Ó véi Hambúrgueria - só delivery
Paseo da Vitoria
Pereira - Shopping da Bahia
Proa Bar
Red - Apipema
Red - Barra
Red- Jaguaribe
Red - Rio Vermelho
Red - Pituba
Sandubaria
Torre ( antigo torre de Pizza)
Une Cozinha - Rio vermelho
Vini Mar
Yaya - Salvador shopping
Zepp Smash
Zevo Burger - só delivery