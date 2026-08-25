GASTRONOMIA

Festival de hambúrguer começa nesta semana em Salvador com menus a partir de R$49,90

A 4ª edição do Salvador Burger Gourmet reúne mais de 40 hamburguerias e restaurantes até 27 de setembro

Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:24

Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet Crédito: Divulgação

Fãs de hambúrguer, podem comemorar: a partir desta quinta-feira (27), mais de 40 hamburguerias e restaurantes selecionados de Salvador participam da 4ª Salvador Burger Gourmet by Restaurant Week. O projeto segue até 27 de setembro em um festival em que os apreciadores de hambúrguer poderão desfrutar de criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo no Menu Tradicional de R$49,90 (burger + acompanhamento) - com três opções de burger + 2 opções de acompanhamento para escolha – e no Menu Plus de R$59,90 - três sugestões de burger + 2 opções de acompanhamento.

Uma das novidades desta edição é que parte dos estabelecimentos também vai funcionar na modalidade delivery. Com opções veganas, ingredientes saudáveis e combinações ousadas criadas para a edição, as receitas prometem surpreender até os paladares mais tradicionais. De acordo com os organizadores, os menus de hambúrgueres foram construídos para atender a todos os paladares, combinando técnica, criatividade e insumos marcantes. Os clientes desfrutarão de experiências únicas que unem o equilíbrio entre sabores, texturas e insumos cuidadosamente selecionados.

Confira alguns hambúrgueres disponíveis na quarta edição do Salvador Burger Gourmet 1 de 25

De acordo com o idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis, os chefs são convidados a criar novos sabores e texturas, com a ideia de gourmetizar uma experiência rotineira, mas que já é tendência em todo Brasil e atrai cada vez mais fãs para as hamburguerias.

Todas as informações do festival como menus, valores, dias e horários de funcionamento no evento, estarão no site restaurantweek.com.br, mesma plataforma já conhecida pelos frequentadores da Salvador Restaurant Week. No site, é possível verificar quais estabelecimentos também estarão funcionando no formato delivery.

A Salvador Burger Gourmet tem o apoio do Salvador Shopping, que possui oito restaurantes inscritos no festival: Amado; Brutus; Cazolla; Di Liana; Baby Beef; Healthy; Azougue e Yaya. A harmonização fica por conta da McCain e SOST. A ativação é da Getnet e a promoção é do jornal Correio*. A cada menu vendido durante o festival, é estimulada a doação de R$2 para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Serviço

4ª Salvador Burger Gourmet

Data: 27 de agosto até 27 de setembro de 2026

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br e @salvadorrestaurantweek

Confira a lista dos restaurantes e hamburgurias participantes

Almacen Pepe - Horto



Almacen Pepe - Shopping Barra

Amado - Salvador Shopping

Azougue - Salvador Shopping

Baby Beef Express - Salvador Shopping

Baby Beef Express - Shopping da Bahia

Baby Beef Express - Shopping Paralela

Black Bull burger

BUDDHA BISTRO ASIATICO

Bravo - Shopping da Bahia

Bravo - Alphaville

Bravo - Barra

Bravo Pituba

Brutus Burger - Pituba

Brutus Burger - Salvador Shopping

Brutus Burger - Shopping Bela Vista

Brutus Burger - Jardim Apipema

Brutus Burger - Alphaville

Brutus Burger-Vilas

Carvão - Cozinha de fogo

Cazolla - Shopping Paralela

Cazolla - Pituba

Cazolla - Salvador Shopping

Di Liana Cucina - Salvador Shopping

James Steakhouse - Shopping Paralela

Forneria Apipema

Healthy - Ssa Shop

Healthy - Shop Barra

Maud Burger

MiniBar Gem

Ó véi Hambúrgueria - só delivery

Paseo da Vitoria

Pereira - Shopping da Bahia

Proa Bar

Red - Apipema

Red - Barra

Red- Jaguaribe

Red - Rio Vermelho

Red - Pituba

Sandubaria

Torre ( antigo torre de Pizza)

Une Cozinha - Rio vermelho

Vini Mar

Yaya - Salvador shopping

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