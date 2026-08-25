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Festival de hambúrguer começa nesta semana em Salvador com menus a partir de R$49,90

A 4ª edição do Salvador Burger Gourmet reúne mais de 40 hamburguerias e restaurantes até 27 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:24

Menus do Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet
Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet Crédito: Divulgação

Fãs de hambúrguer, podem comemorar: a partir desta quinta-feira (27), mais de 40 hamburguerias e restaurantes selecionados de Salvador participam da 4ª Salvador Burger Gourmet by Restaurant Week. O projeto segue até 27 de setembro em um festival em que os apreciadores de hambúrguer poderão desfrutar de criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo no Menu Tradicional de R$49,90 (burger + acompanhamento) - com três opções de burger + 2 opções de acompanhamento para escolha – e no Menu Plus de R$59,90 - três sugestões de burger + 2 opções de acompanhamento.

Uma das novidades desta edição é que parte dos estabelecimentos também vai funcionar na modalidade delivery. Com opções veganas, ingredientes saudáveis e combinações ousadas criadas para a edição, as receitas prometem surpreender até os paladares mais tradicionais. De acordo com os organizadores, os menus de hambúrgueres foram construídos para atender a todos os paladares, combinando técnica, criatividade e insumos marcantes. Os clientes desfrutarão de experiências únicas que unem o equilíbrio entre sabores, texturas e insumos cuidadosamente selecionados.

Confira alguns hambúrgueres disponíveis na quarta edição do Salvador Burger Gourmet

Hambúrgueres do Bravo disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Bravo disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Bravo disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Buddha disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Buddha disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Buddha disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Buddha disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus da Cazolla disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Maud disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Maud disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Maud disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Di Liana disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Di Liana disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres do Di Liana disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus do Mini Bar Gem disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus do Mini Bar Gem disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus do Mini Bar Gem disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus do Mini Bar Gem disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Menus do Mini Bar Gem disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres da Ô Véi Hamburgueria disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres da Ô Véi Hamburgueria disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
Hambúrgueres da Ô Véi Hamburgueria disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação
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Hambúrgueres do Bravo disponíveis no Salvador Burger Gourmet por Divulgação

De acordo com o idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis, os chefs são convidados a criar novos sabores e texturas, com a ideia de gourmetizar uma experiência rotineira, mas que já é tendência em todo Brasil e atrai cada vez mais fãs para as hamburguerias.

Todas as informações do festival como menus, valores, dias e horários de funcionamento no evento, estarão no site restaurantweek.com.br, mesma plataforma já conhecida pelos frequentadores da Salvador Restaurant Week. No site, é possível verificar quais estabelecimentos também estarão funcionando no formato delivery.

A Salvador Burger Gourmet tem o apoio do Salvador Shopping, que possui oito restaurantes inscritos no festival: Amado; Brutus; Cazolla; Di Liana; Baby Beef; Healthy; Azougue e Yaya. A harmonização fica por conta da McCain e SOST. A ativação é da Getnet e a promoção é do jornal Correio*. A cada menu vendido durante o festival, é estimulada a doação de R$2 para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Serviço

4ª Salvador Burger Gourmet

Data: 27 de agosto até 27 de setembro de 2026

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br e @salvadorrestaurantweek

www.burgergourmet.com.br e @burgergourmetbrasil #burgergourmet

Confira a lista dos restaurantes e hamburgurias participantes

Almacen Pepe - Horto

Almacen Pepe - Shopping Barra

Amado - Salvador Shopping

Azougue - Salvador Shopping

Baby Beef Express - Salvador Shopping

Baby Beef Express - Shopping da Bahia

Baby Beef Express - Shopping Paralela

Black Bull burger

BUDDHA BISTRO ASIATICO

Bravo - Shopping da Bahia

Bravo - Alphaville

Bravo - Barra

Bravo Pituba

Brutus Burger - Pituba

Brutus Burger - Salvador Shopping

Brutus Burger - Shopping Bela Vista

Brutus Burger - Jardim Apipema

Brutus Burger - Alphaville

Brutus Burger-Vilas

Carvão - Cozinha de fogo

Cazolla - Shopping Paralela

Cazolla - Pituba

Cazolla - Salvador Shopping

Di Liana Cucina - Salvador Shopping

James Steakhouse - Shopping Paralela

Forneria Apipema

Healthy - Ssa Shop

Healthy - Shop Barra

Maud Burger

MiniBar Gem

Ó véi Hambúrgueria - só delivery

Paseo da Vitoria

Pereira - Shopping da Bahia

Proa Bar

Red - Apipema

Red - Barra

Red- Jaguaribe

Red - Rio Vermelho

Red - Pituba

Sandubaria

Torre ( antigo torre de Pizza)

Une Cozinha - Rio vermelho

Vini Mar

Yaya - Salvador shopping

Zepp Smash

Zevo Burger - só delivery

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