GASTRONOMIA

Festival de pizzas e coxinhas acontece neste sábado em Salvador; veja sabores

Almacen Pepe prepara mais de dois mil itens para evento especial nas unidades da Pituba, Horto, Alphaville e Shopping Barra

Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:35

Almacen Pepe promove festival de pizzas e coxinhas com mais de 2 mil itens em Salvador Crédito: Leo Trindade

Com a proposta de reunir produtos especiais e sabores exclusivos em diferentes edições temáticas, o Almacen Pepe lançou o projeto Festivais Almacen Pepe. Para inaugurar a programação, neste sábado (15), a rede realiza o Festival de Pizzas e Coxinhas, com mais de dois mil itens distribuídos entre as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra.



A primeira edição do projeto apresenta um cardápio especial de coxinhas em tamanho coquetel e pizzas nos tamanhos pequeno e grande. Entre as opções de coxinhas estão os sabores camarão, queijo e presunto, carne seca, parma, queijo e costela suína, além dos tradicionais frango e frango com catupiry. Os últimos fazem parte dos clássicos da marca, criados em 1964 e que integram o legado do imigrante espanhol Pepe Faro, mais conhecido como Seu Pepe.

Almacen Pepe promove festival de pizzas e coxinhas com mais de 2 mil itens em Salvador 1 de 4

As pizzas congeladas, por sua vez, estarão disponíveis nos sabores frango, presunto, calabresa, calabresa com pepperoni e marguerita. Os clientes também poderão encontrar nas unidades do Almacen Pepe adegas com uma seleção diversificada de vinhos para levar e harmonizar com as pizzas.

No caso da coxinha coquetel especial (sabores frango catupiry, camarão ou parma), o quilo sai por R$115,68. Já o quilo da coxinha coquetel (sabores frango, queijo e presunto, carne seca, queijo e costela suína) fica R$129,64. O quilo da pizza será R$ 89,74.

Durante todo o sábado, os produtos estarão disponíveis nas quatro unidades participantes, enquanto durarem os estoques. A iniciativa foi planejada para oferecer uma experiência gastronômica inédita na rede de delicatessens e atender a diferentes perfis de consumidores, tanto quem deseja aproveitar a oportunidade para consumir seus produtos tradicionais preferidos quanto quem pretende experimentar os novos sabores.

SERVIÇO

Festival de pizzas e coxinhas Almacen Pepe

Almacen Pepe Pituba — Av. Paulo VI, 1498

Segunda a sábado, das 7h às 21h; domingo, das 7h às 14h.

Almacen Pepe Alphaville — Av. Alphaville, 199

Todos os dias, das 7h às 21h.

Almacen Pepe Horto Florestal — Av. Santa Luzia, 985

Todos os dias, das 7h às 21h.

Almacen Pepe Shopping Barra — Piso L4 - Norte