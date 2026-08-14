Festival de pizzas e coxinhas acontece neste sábado em Salvador; veja sabores

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Thais Borges
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:35
Com a proposta de reunir produtos especiais e sabores exclusivos em diferentes edições temáticas, o Almacen Pepe lançou o projeto Festivais Almacen Pepe. Para inaugurar a programação, neste sábado (15), a rede realiza o Festival de Pizzas e Coxinhas, com mais de dois mil itens distribuídos entre as unidades da Pituba, Horto Florestal, Alphaville e Shopping Barra.
A primeira edição do projeto apresenta um cardápio especial de coxinhas em tamanho coquetel e pizzas nos tamanhos pequeno e grande. Entre as opções de coxinhas estão os sabores camarão, queijo e presunto, carne seca, parma, queijo e costela suína, além dos tradicionais frango e frango com catupiry. Os últimos fazem parte dos clássicos da marca, criados em 1964 e que integram o legado do imigrante espanhol Pepe Faro, mais conhecido como Seu Pepe.
Almacen Pepe promove festival de pizzas e coxinhas com mais de 2 mil itens em Salvador
As pizzas congeladas, por sua vez, estarão disponíveis nos sabores frango, presunto, calabresa, calabresa com pepperoni e marguerita. Os clientes também poderão encontrar nas unidades do Almacen Pepe adegas com uma seleção diversificada de vinhos para levar e harmonizar com as pizzas.
No caso da coxinha coquetel especial (sabores frango catupiry, camarão ou parma), o quilo sai por R$115,68. Já o quilo da coxinha coquetel (sabores frango, queijo e presunto, carne seca, queijo e costela suína) fica R$129,64. O quilo da pizza será R$ 89,74.
Durante todo o sábado, os produtos estarão disponíveis nas quatro unidades participantes, enquanto durarem os estoques. A iniciativa foi planejada para oferecer uma experiência gastronômica inédita na rede de delicatessens e atender a diferentes perfis de consumidores, tanto quem deseja aproveitar a oportunidade para consumir seus produtos tradicionais preferidos quanto quem pretende experimentar os novos sabores.
SERVIÇO
Festival de pizzas e coxinhas Almacen Pepe
Almacen Pepe Pituba — Av. Paulo VI, 1498
Segunda a sábado, das 7h às 21h; domingo, das 7h às 14h.
Almacen Pepe Alphaville — Av. Alphaville, 199
Todos os dias, das 7h às 21h.
Almacen Pepe Horto Florestal — Av. Santa Luzia, 985
Todos os dias, das 7h às 21h.
Almacen Pepe Shopping Barra — Piso L4 - Norte
Segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h.