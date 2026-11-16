NATAL

Harry Potter ganha panettone temático com quatro enfeites colecionáveis

Produto combina massa de especiarias, recheio de baunilha e canela e itens para decorar a árvore

Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:31

Marca lança panetone oficial de Harry Potter Crédito: Divulgação

Potterheads podem ter um Natal ainda mais temático em 2026. O Grupo Marilan lançou, para o Natal deste ano, um panetone temático da franquia Harry Potter. Desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Global Consumer Products, o produto tem massa de especiarias e recheio de baunilha com canela.

Cada unidade do Panettone Harry Potter acompanha um enfeite metalizado colecionável para a árvore de Natal. São quatro modelos inspirados na franquia: Brasão das Casas de Hogwarts, Pomo de Ouro, Chapéu Seletor e Edwiges, a coruja companheira do protagonista. Os itens são distribuídos junto com o panetone e também podem ser uma opção de presente para os fãs da saga.

Marca lança panetone oficial de Harry Potter 1 de 6

O lançamento faz parte da estratégia de licenciamentos do Grupo Marilan, que utiliza personagens e franquias conhecidas para desenvolver produtos temáticos. A iniciativa combina um item tradicional das festas de fim de ano com elementos de entretenimento e colecionismo.