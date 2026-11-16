Harry Potter ganha panettone temático com quatro enfeites colecionáveis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:31
Potterheads podem ter um Natal ainda mais temático em 2026. O Grupo Marilan lançou, para o Natal deste ano, um panetone temático da franquia Harry Potter. Desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Global Consumer Products, o produto tem massa de especiarias e recheio de baunilha com canela.
Cada unidade do Panettone Harry Potter acompanha um enfeite metalizado colecionável para a árvore de Natal. São quatro modelos inspirados na franquia: Brasão das Casas de Hogwarts, Pomo de Ouro, Chapéu Seletor e Edwiges, a coruja companheira do protagonista. Os itens são distribuídos junto com o panetone e também podem ser uma opção de presente para os fãs da saga.
Marca lança panetone oficial de Harry Potter
O lançamento faz parte da estratégia de licenciamentos do Grupo Marilan, que utiliza personagens e franquias conhecidas para desenvolver produtos temáticos. A iniciativa combina um item tradicional das festas de fim de ano com elementos de entretenimento e colecionismo.
“O Natal é feito de encontros, tradições e memórias que atravessam gerações. Com a campanha Harry PotterTM, queremos trazer ainda mais magia para esses momentos, transformando um produto tradicional em uma experiência que une sabor, encantamento e a emoção de presentear. Esse lançamento traduz nossa visão de inovação: criar novas experiências e conexões que tornam nossas marcas ainda mais relevantes na vida dos consumidores”, diz o diretor-presidente do Grupo Marilan, Rodrigo Garla.