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Harry Potter ganha panettone temático com quatro enfeites colecionáveis

Produto combina massa de especiarias, recheio de baunilha e canela e itens para decorar a árvore

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 16:31

Marca lança panetone oficial de Harry Potter
Marca lança panetone oficial de Harry Potter Crédito: Divulgação

Potterheads podem ter um Natal ainda mais temático em 2026. O Grupo Marilan lançou, para o Natal deste ano, um panetone temático da franquia Harry Potter. Desenvolvido em parceria com a Warner Bros. Global Consumer Products, o produto tem massa de especiarias e recheio de baunilha com canela.

Cada unidade do Panettone Harry Potter acompanha um enfeite metalizado colecionável para a árvore de Natal. São quatro modelos inspirados na franquia: Brasão das Casas de Hogwarts, Pomo de Ouro, Chapéu Seletor e Edwiges, a coruja companheira do protagonista. Os itens são distribuídos junto com o panetone e também podem ser uma opção de presente para os fãs da saga.

Marca lança panetone oficial de Harry Potter

Marca lança panetone oficial de Harry Potter por Divulgação
Marca lança panetone oficial de Harry Potter por Divulgação
Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
Harry Potter e a pedra filosofal, de J. K Rowling (Rocco) por Reprodução
Marca lança panetone oficial de Harry Potter por Divulgação
Ron Weasley e Harry Potter em "Harry Potter e a Câmara Secreta" (2002) por Divulgação
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Marca lança panetone oficial de Harry Potter por Divulgação

O lançamento faz parte da estratégia de licenciamentos do Grupo Marilan, que utiliza personagens e franquias conhecidas para desenvolver produtos temáticos. A iniciativa combina um item tradicional das festas de fim de ano com elementos de entretenimento e colecionismo.

“O Natal é feito de encontros, tradições e memórias que atravessam gerações. Com a campanha Harry PotterTM, queremos trazer ainda mais magia para esses momentos, transformando um produto tradicional em uma experiência que une sabor, encantamento e a emoção de presentear. Esse lançamento traduz nossa visão de inovação: criar novas experiências e conexões que tornam nossas marcas ainda mais relevantes na vida dos consumidores”, diz o diretor-presidente do Grupo Marilan, Rodrigo Garla.

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