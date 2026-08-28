Ingrediente raro vira atração de festival gastronômico em Salvador; veja onde será

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Thais Borges
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:16
Um dos pontos altos do calendário gastronômico de Salvador, o Festival de Trufas Negras do Lotti Cucina já tem nova data para acontecer: de 4 a 7 de setembro, na Bahia Marina. A quarta edição do evento traz de volta o chef italiano Claudio Savitar, referência global no universo das trufas, para uma colaboração com o sócio e chef executivo do Lotti, Dani Buzzi.
Claudio Savitar carrega no sobrenome uma linhagem de especialistas. Desde os 12 anos, ele percorre as florestas italianas ao lado de seu pai, aprendendo a arte ancestral de identificar e colher trufas com o auxílio de cães farejadores. Hoje, à frente da Savitar, uma das marcas mais prestigiadas da Europa, ele traz para a Bahia não apenas o ingrediente, mas a essência do terroir italiano, transformando cada prato em uma experiência sensorial única.
Lotti Cucina celebra 4ª edição do Festival de Trufas Negras em Salvador
Ele disse ter as "melhores” expectativas possíveis. “É sempre uma honra para mim poder estar na Bahia, essa terra tão diversa e culturalmente rica em todos os sentidos. O Festival de Trufas do Lotti já se consolidou como uma experiência especial para o público de Salvador, e nesta edição queremos surpreender ainda mais com aromas, sabores e combinações inéditas, celebrando a tradição italiana com novidades pensadas para encantar os clientes”, diz Savitar.
Ao lado do italiano, o sócio e chef Dani Buzzi assina a curadoria técnica do menu. Conhecido por sua precisão e respeito aos ingredientes de alta qualidade, Buzzi desenvolveu criações que equilibram a intensidade terrosa da trufa negra com a finesse da cozinha italiana contemporânea, valorizando texturas e sabores.
O menu criado para o festival traz a trufa negra em diferentes combinações. Entre as entradas estão o Crostini di Burrata, com pão de fermentação natural na brasa, stracciate la, figo e mel trufado; a Pizzetta di Salmone e Tartufo, com salmão defumado, mozzare la de búfala e stracciate la; o Raviolo d'Anatra al Tartufo, recheado com pato confitado e servido em caldo de pato e funghi porcini; e o Carpaccio al Tartufo, de contrafilé curado.
Entre os principais, aparecem o Filetto ai Tartufo con Risotto, filé mignon sobre risoto de parmesão com salsa trufada, molho roti e trufa negra; o Cupim Affumicato con Mousseline, mil folhas de cupim maturado com mousseline de mandioquinha defumada; e o Spaghettini Gratinati al Parma, preparado com fonduta de queijos, presunto de Parma e Grana Padano. Para finalizar, o menu oferece Frutta Marinata con Gelato Fior di Latte e Basca Brulée, torta basca de queijos acompanhada de goiabada e gelato de fior di latte.
Serviço
Local: Lotti Cucina - Bahia Marina, Contorno
Data: 4 a 7 de setembro
Horários: Sexta - somente jantar a partir das 19hrs
Sábado a Segunda - Almoço e Jantar, a partir das 12hrs
Reservas através do link: https://dguests.com/lotticucina
Instagram: @lotticucina