SOFISTICAÇÃO

Ingrediente raro vira atração de festival gastronômico em Salvador; veja onde será

Trufa negra aparece em pratos criados para a 4ª edição do evento promovido pelo Lotti Cucina, de 4 a 7 de setembro

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:16

Lotti Cucina celebra 4ª edição do Festival de Trufas Negras em Salvador Crédito: Divulgação

Um dos pontos altos do calendário gastronômico de Salvador, o Festival de Trufas Negras do Lotti Cucina já tem nova data para acontecer: de 4 a 7 de setembro, na Bahia Marina. A quarta edição do evento traz de volta o chef italiano Claudio Savitar, referência global no universo das trufas, para uma colaboração com o sócio e chef executivo do Lotti, Dani Buzzi.

Claudio Savitar carrega no sobrenome uma linhagem de especialistas. Desde os 12 anos, ele percorre as florestas italianas ao lado de seu pai, aprendendo a arte ancestral de identificar e colher trufas com o auxílio de cães farejadores. Hoje, à frente da Savitar, uma das marcas mais prestigiadas da Europa, ele traz para a Bahia não apenas o ingrediente, mas a essência do terroir italiano, transformando cada prato em uma experiência sensorial única.

Lotti Cucina celebra 4ª edição do Festival de Trufas Negras em Salvador 1 de 5

Ele disse ter as "melhores” expectativas possíveis. “É sempre uma honra para mim poder estar na Bahia, essa terra tão diversa e culturalmente rica em todos os sentidos. O Festival de Trufas do Lotti já se consolidou como uma experiência especial para o público de Salvador, e nesta edição queremos surpreender ainda mais com aromas, sabores e combinações inéditas, celebrando a tradição italiana com novidades pensadas para encantar os clientes”, diz Savitar.

Ao lado do italiano, o sócio e chef Dani Buzzi assina a curadoria técnica do menu. Conhecido por sua precisão e respeito aos ingredientes de alta qualidade, Buzzi desenvolveu criações que equilibram a intensidade terrosa da trufa negra com a finesse da cozinha italiana contemporânea, valorizando texturas e sabores.

O menu criado para o festival traz a trufa negra em diferentes combinações. Entre as entradas estão o Crostini di Burrata, com pão de fermentação natural na brasa, stracciate la, figo e mel trufado; a Pizzetta di Salmone e Tartufo, com salmão defumado, mozzare la de búfala e stracciate la; o Raviolo d'Anatra al Tartufo, recheado com pato confitado e servido em caldo de pato e funghi porcini; e o Carpaccio al Tartufo, de contrafilé curado.

Entre os principais, aparecem o Filetto ai Tartufo con Risotto, filé mignon sobre risoto de parmesão com salsa trufada, molho roti e trufa negra; o Cupim Affumicato con Mousseline, mil folhas de cupim maturado com mousseline de mandioquinha defumada; e o Spaghettini Gratinati al Parma, preparado com fonduta de queijos, presunto de Parma e Grana Padano. Para finalizar, o menu oferece Frutta Marinata con Gelato Fior di Latte e Basca Brulée, torta basca de queijos acompanhada de goiabada e gelato de fior di latte.

Serviço

Local: Lotti Cucina - Bahia Marina, Contorno

Data: 4 a 7 de setembro

Horários: Sexta - somente jantar a partir das 19hrs

Sábado a Segunda - Almoço e Jantar, a partir das 12hrs

Reservas através do link: https://dguests.com/lotticucina