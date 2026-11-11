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Nespresso oferece desconto extra de 11% em cafés nesta quarta-feira (11); veja como aproveitar

Promoção exclusiva do aplicativo integra a Black Friday e pode ser combinada com cupom de 10% na primeira compra

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:19

Nespresso oferece desconto extra de até 11% em cafés comprados pelo aplicativo nesta quarta-feira (11) Crédito: Divulgação

A Nespresso preparou uma condição especial para quem pretende aproveitar as ofertas de Black Friday pelo celular. Por meio do App Day, a marca oferece descontos adicionais nas compras de cafés realizadas pelo aplicativo durante as terças e quartas-feiras de novembro. Nessas datas, os consumidores recebem 5% de desconto extra sobre as ofertas já disponíveis na campanha.

A promoção terá uma condição ainda mais vantajosa nesta quarta-feira (11), quando o desconto adicional será de 11% sobre os cafés comprados pelo aplicativo. Para os consumidores que ainda não utilizam a plataforma, o benefício pode ser combinado com o desconto de 10% na primeira compra pelo app, mediante a aplicação do cupom NOVOAPP10.

“O aplicativo é um dos caminhos mais práticos para manter o ritual do café sempre abastecido. Com o App Day, queremos valorizar essa escolha e tornar a Black Friday ainda mais vantajosa para quem compra pelo celular, especialmente no dia 11/11”, diz o gerente executivo de E-commerce da Nespresso Brasil, Demerval Santos.

O desconto adicional do App Day é válido para as ofertas de cafés e não pode ser acumulado com compras de máquinas, acessórios ou Assinatura Nespresso.

Black Friday

Além das condições especiais do App Day, a campanha de Black Friday da Nespresso segue até 30 de novembro. Entre as ofertas estão descontos progressivos de até R$ 280 na compra de cafés, abatimentos de até 60% em máquinas selecionadas e até 45% de desconto em acessórios selecionados.