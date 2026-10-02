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Novo SuperCoffee de Avelã tem 20% de desconto no TikTok Shop nesta sexta-feira

Cupom da plataforma reduz o preço da lata de 380g de R$ 216,90 para R$ 173,52; oferta é por tempo limitado

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:20

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã Crédito: Divulgação

Quem estava de olho no novo SuperCoffee Creme de Avelã pode aproveitar uma oferta por tempo limitado nesta sexta-feira (2). O produto está com desconto na loja oficial da Caffeine Army no TikTok Shop, em uma promoção válida enquanto durarem as condições da oferta. Com desconto de 20%, o produto está saindo de R$216,90 para R$173,52 para usuários que conseguirem resgatar o cupom do próprio TikTok.

O novo sabor da linha Smart Energy aposta na combinação de café com creme de avelã e chegou ao portfólio da Caffeine Army em setembro. A novidade foi desenvolvida para diferentes momentos da rotina e pode ser consumida quente ou gelada, além de ser utilizada em ocasiões como o café da manhã, depois do almoço, antes do treino ou durante o trabalho e os estudos.

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
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SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação

O SuperCoffee Creme de Avelã faz parte da categoria de Smart Energy da Caffeine Army. A fórmula combina 20 ingredientes, incluindo cafeína microencapsulada, L-Tirosina, TCM e CoQ10. Cada porção de 10 g contém 100 mg de cafeína, além de não ter açúcares adicionados e não conter glúten.

O sabor de creme de avelã foi criado como uma opção mais indulgente da linha, com foco em sabor e cremosidade. O produto é adoçado com stevia e mantém características da proposta de Smart Energy da marca.

Para aproveitar a promoção, é necessário acessar a loja oficial da Caffeine Army no TikTok Shop e verificar o preço promocional disponível nesta sexta-feira (2). Como se trata de uma oferta por tempo limitado, as condições podem mudar ao longo do dia.

Tags:

Tiktok Ofertas Supercoffee Lança Sabor Creme de Avelã

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