VIDA FIT

Novo SuperCoffee de Avelã tem 20% de desconto no TikTok Shop nesta sexta-feira

Cupom da plataforma reduz o preço da lata de 380g de R$ 216,90 para R$ 173,52; oferta é por tempo limitado

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:20

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã Crédito: Divulgação

Quem estava de olho no novo SuperCoffee Creme de Avelã pode aproveitar uma oferta por tempo limitado nesta sexta-feira (2). O produto está com desconto na loja oficial da Caffeine Army no TikTok Shop, em uma promoção válida enquanto durarem as condições da oferta. Com desconto de 20%, o produto está saindo de R$216,90 para R$173,52 para usuários que conseguirem resgatar o cupom do próprio TikTok.



O novo sabor da linha Smart Energy aposta na combinação de café com creme de avelã e chegou ao portfólio da Caffeine Army em setembro. A novidade foi desenvolvida para diferentes momentos da rotina e pode ser consumida quente ou gelada, além de ser utilizada em ocasiões como o café da manhã, depois do almoço, antes do treino ou durante o trabalho e os estudos.

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã 1 de 11

O SuperCoffee Creme de Avelã faz parte da categoria de Smart Energy da Caffeine Army. A fórmula combina 20 ingredientes, incluindo cafeína microencapsulada, L-Tirosina, TCM e CoQ10. Cada porção de 10 g contém 100 mg de cafeína, além de não ter açúcares adicionados e não conter glúten.

O sabor de creme de avelã foi criado como uma opção mais indulgente da linha, com foco em sabor e cremosidade. O produto é adoçado com stevia e mantém características da proposta de Smart Energy da marca.