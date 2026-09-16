GASTRONOMIA

Outback tem até 15% de desconto em pratos até domingo (20); veja como aproveitar

Promoção é válida nos restaurantes da marca em Salvador e Lauro de Freitas e também inclui opções de delivery

Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:36

Jr. Ribs for Two do Outback Crédito: Divulgação/Outback

O Dia do Cliente foi na última terça-feira (15), mas o Outback Steakhouse anunciou descontos especiais para a Semana do Cliente tanto no no delivery quanto nos restaurantes de todo o Brasil. A ação acontece até domingo (20).

Em Salvador e na Região Metropolitana, a promoção está disponível nos cinco restaurantes da marca: Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Shopping Barra e Shopping Paralela, em Salvador, e Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Nos restaurantes, os clientes podem garantir 15% de desconto nos pratos Kookaburra Wings, as tradicionais asinhas de frango empanadas com um blend de temperos, e Jr. Ribs for Two, versão júnior das tradicionais costelas ao molho barbecue para duas pessoas, acompanhadas de dois acompanhamentos. A oferta é válida durante toda a semana, até 20 de setembro.