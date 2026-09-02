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Projeto de vinhos terá degustação livre de quatro rótulos em Salvador durante setembro

Di Vino by Allê acontece às quintas-feiras no Santo Antônio Além do Carmo, com música ao vivo e entrada a R$ 120

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:24

Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador
Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador Crédito: Divulgação

O projeto Di Vino by Allê - uma experiência dedicada aos apaixonados por vinho - será retomada nesta quinta-feira (3), no Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo. Ao longo do mês, o projeto terá quatro edições, sempre às quintas-feiras, com uma seleção especial de rótulos e a participação de diferentes parceiros do mercado de vinhos.

Nos dias 3 e 17 de setembro, o serviço de vinhos ficará por conta da Vinífera. Já nos dias 10 e 24, será a vez da parceria com a Del Maipo/Meus Vinhos. Em cada edição, quatro rótulos serão escolhidos especialmente para a ocasião e poderão ser degustados livremente das 19h às 22h, ao som de música ao vivo.

Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador

Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação
Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação
Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação
Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação
Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação
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Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador por Divulgação

Para participar, a entrada custa R$ 120 por pessoa. Comidas e demais bebidas consumidas na casa não estão incluídas no valor e podem ser escolhidas à parte, permitindo que cada cliente monte sua própria combinação entre os vinhos da noite e o menu do Allê.

Conhecido por aproximar o público do universo dos vinhos de maneira descontraída, o Di Vino by Allê já passou pela programação da casa em outras ocasiões, sempre com a proposta de apresentar diferentes rótulos em um formato leve e acessível. Mais informações: @allevarandabar.

Tags:

Vinho Gastronomia

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