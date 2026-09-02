GASTRONOMIA

Projeto de vinhos terá degustação livre de quatro rótulos em Salvador durante setembro

Di Vino by Allê acontece às quintas-feiras no Santo Antônio Além do Carmo, com música ao vivo e entrada a R$ 120

Thais Borges

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:24

Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador Crédito: Divulgação

O projeto Di Vino by Allê - uma experiência dedicada aos apaixonados por vinho - será retomada nesta quinta-feira (3), no Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo. Ao longo do mês, o projeto terá quatro edições, sempre às quintas-feiras, com uma seleção especial de rótulos e a participação de diferentes parceiros do mercado de vinhos.

Nos dias 3 e 17 de setembro, o serviço de vinhos ficará por conta da Vinífera. Já nos dias 10 e 24, será a vez da parceria com a Del Maipo/Meus Vinhos. Em cada edição, quatro rótulos serão escolhidos especialmente para a ocasião e poderão ser degustados livremente das 19h às 22h, ao som de música ao vivo.

Allê retoma projeto Di Vino em setembro com degustação livre de vinhos em Salvador 1 de 5

Para participar, a entrada custa R$ 120 por pessoa. Comidas e demais bebidas consumidas na casa não estão incluídas no valor e podem ser escolhidas à parte, permitindo que cada cliente monte sua própria combinação entre os vinhos da noite e o menu do Allê.