TEMPORADA DE HALLOWEEN

Pumpkin Spice está de volta ao Brasil: Starbucks lança cinco bebidas a partir de setembro

Pumpkin Spice está de volta ao Brasil: Starbucks lança cinco bebidas a partir de setembro

Thais Borges

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15:00

Pumpkin Spice está de volta ao Brasil: Starbucks lança cinco bebidas a partir de setembro Crédito: Divulgação

A Starbucks anunciou, nesta terça-feira (25), o retorno do Pumpkin Spice às lojas brasileiras. A partir de 1º de setembro, a bebida sazonal, uma das mais conhecidas da marca no mundo, retorna ao cardápio brasileiro com uma temporada que reúne cinco opções e uma novidade: a estreia do Pumpkin Spice Cold Foam no país, presente em duas bebidas.

A campanha de retorno também coloca os consumidores no centro da comunicação da marca, aproveitando as conversas e os pedidos feitos nas redes sociais para construir a narrativa da nova temporada. Presente em diferentes mercados, o Pumpkin Spice se tornou uma tradição da Starbucks e marca, para muitos consumidores, a chegada da temporada de outono.

Entre as cinco opções está o tradicional Pumpkin Spice Latte, preparado com calda de Pumpkin Spice, leite vaporizado, espresso, chantilly e topping de Pumpkin Spice. A versão Pumpkin Spice Latte Gelado traz os mesmos ingredientes servidos com gelo. Já o Pumpkin Spice Frappuccino combina calda de Pumpkin Spice, leite, base de creme e gelo batidos, finalizados com chantilly e topping de Pumpkin Spice.

A novidade da temporada no Brasil é o Pumpkin Spice Cold Foam, utilizado em duas bebidas. Uma delas é o Cold Brew com Pumpkin Spice Cold Foam, preparado com cold brew, essência de baunilha e gelo, finalizado com a espuma e topping de Pumpkin Spice. A outra é o Chai Latte com Pumpkin Spice Cold Foam, que combina chai, leite e gelo, também finalizado com Pumpkin Spice Cold Foam e topping de Pumpkin Spice.

Lançado pela Starbucks em 2003, o Pumpkin Spice começou como um teste em cerca de 100 lojas nos Estados Unidos. No ano seguinte, a bebida foi expandida para toda a rede. Desde então, tornou-se a principal bebida sazonal da companhia, acumulando centenas de milhões de unidades vendidas no mundo. O que começou como uma novidade no cardápio passou a fazer parte do ritual de milhões de consumidores, que aguardam o retorno da bebida a cada temporada.

Campanha

Para marcar o retorno da bebida, a empresa desenvolveu uma campanha baseada nas conversas e nos pedidos dos próprios consumidores pela bebida. Criado pela AlmapBBDO, o conceito coloca a comunidade no centro da narrativa e aparece em diferentes pontos de contato.

O primeiro deles é o filme da campanha, que reúne os @ de consumidores que pediram o retorno do Pumpkin Spice nas redes sociais. Dessa forma, os próprios fãs da bebida passam a fazer parte da comunicação sobre sua volta. O filme está disponível nas redes sociais da Starbucks Brasil.

A ação também será levada para as lojas. Os @ de alguns dos consumidores que participaram da campanha estarão estampados em copos utilizados na ambientação de unidades selecionadas. Em São Paulo, a ação estará nas lojas Paulista 500, Haddock Lobo, Morumbi, Eliseu, João Moura, Berrini e Cidade São Paulo. No Rio de Janeiro, a participação será na loja Barra Shopping. Em Curitiba, os espaços escolhidos são as lojas Spot Batel e Barigui.

A campanha também terá uma ativação na Avenida Paulista, em frente ao Shopping Cidade São Paulo, nos dias 1º, 2 e 3 de setembro. Aberta ao público, a experiência permitirá que os consumidores coloquem seu próprio @ em um copo gigante instalado no local e participem de uma dinâmica com roleta para concorrer a brindes da marca.

“O Pumpkin Spice mostra como uma marca também se constrói a partir das conversas com seus consumidores. Os pedidos pela volta da bebida nos deram um insight claro: esse retorno precisava colocar a comunidade no centro da narrativa. Transformar essa escuta em parte da campanha é uma forma de reconhecer nossos consumidores e criar experiências relevantes para eles”, diz o Head de Marketing da Starbucks no Brasil, Filipe Reis.