TEMPORADA

Restaurante de Salvador une sabores da Bahia e da Ásia em novo menu; veja pratos

UNE Cozinha apresenta terceira temporada com criações da chef Cris Une e exposição do fotógrafo Renan Benedito

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:27

UNE Cozinha une sabores da Bahia e da Ásia em terceira temporada com exposição de Renan Benedito Crédito: Divulgação

Sabores da Bahia e referências asiáticas se encontram na terceira temporada do UNE Cozinha, no Rio Vermelho, em Salvador. Comandado pela chef Cris Une, o restaurante apresenta um cardápio que combina ingredientes e técnicas de diferentes origens, explorando contrastes de acidez, doçura, picância, frescor e textura. A experiência gastronômica é acompanhada pela exposição ‘Retina da Alma’, do artista e fotógrafo baiano Renan Benedito.

A nova temporada mantém a proposta do UNE de aproximar gastronomia e artes visuais, transformando não apenas os pratos servidos, mas também a experiência de quem frequenta o espaço. A cada edição, novas opções no menu e mudanças nas obras expostas renovam a atmosfera do restaurante.

UNE Cozinha une sabores da Bahia e da Ásia em terceira temporada com exposição de Renan Benedito 1 de 6

“A cada nova temporada, tenho a sensação de estar inaugurando um novo restaurante. O UNE se transforma por inteiro: a chegada de uma nova exposição modifica a atmosfera, a ocupação e a percepção do espaço, criando outras formas de vivenciar a casa. Mais do que uma troca de cardápio, a terceira temporada é um convite para experimentar o UNE de novo, com outros sabores, outras combinações, um novo olhar para o espaço e novas histórias à mesa”, diz a chef e proprietária do restaurante, Cris Une.

Bahia e Ásia

Entre os destaques do novo menu está o Ajo Blanco, uma opção vegana preparada com beterrabas assadas, uvas thompson, furikake, molho de missô e mix de gergelim.

Outro prato apresentado pela chef é a pescada amarela grelhada, servida com leche de tigre de maracujá e manga, farofa de tapioca, licuri e lascas de coco.

As duas criações representam a proposta da temporada ao reunir ingredientes e referências de diferentes origens, sem deixar de lado elementos característicos da cozinha desenvolvida por Cris Une.

‘Retina da Alma’

A arte ganha espaço na terceira temporada por meio de ‘Retina da Alma’, exposição fotográfica individual de Renan Benedito. O trabalho nasce do interesse do artista em perceber aquilo que não pode ser alcançado apenas pelo olhar.

A mostra explora a relação entre a luz e aquilo que ela revela, investigando elementos que podem não ser percebidos pelos olhos, mas que ainda assim podem ser sentidos. A proposta é registrar não apenas o que está diante da câmera, mas também aquilo que permanece quando os olhos se fecham.

Renan Benedito se define como um “artesão da imagem”. Ao longo da carreira, desenvolveu trabalhos para marcas como Netflix, ELLE, Itaú, Facebook, Renner, MRV e NPR.

Além da atuação no mercado publicitário, o artista também consolidou sua produção no circuito das artes visuais, com séries como Infância Periférica, Retina da Alma e Simplesimenso. Em 2020, venceu o Concurso Singular Plural. Atualmente, é representado pela Galeria Paulo Darzé, em Salvador, e pela Casa Rosa Amarela, em São Paulo.

Serviço

UNE Cozinha

Funcionamento

Segunda, quinta e sexta-feira

Café da manhã: das 9h às 12h

Almoço: das 12h30 às 18h30

Coquetel: das 18h30 às 23h

Terça e quarta-feira

Fechado

Sábado

Café da manhã: das 8h às 12h

Almoço: das 12h30 às 18h30

Coquetel: das 18h30 às 23h

Domingo

Café da manhã: das 8h às 12h

Almoço: das 12h30 às 16h