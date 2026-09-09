GASTRONOMIA

Rua Chile ganha primeira padaria com queijos artesanais e charcutaria em Salvador

Casarìa inaugura novo espaço no Palacete Tirachapéu com pães artesanais, embutidos, queijos e sanduíches

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:35

Casarìa Salvador inaugura salumeria e primeira padaria da Rua Chile Crédito: Divulgação

A Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, ganhou sua primeira padaria. A novidade funciona no Casarìa, instalado no Palacete Tirachapéu, e integra uma nova operação da casa, que também passou a contar com uma salumeria dedicada a queijos artesanais, embutidos e produtos da charcutaria baiana.

A seleção de queijos reúne produtos de diferentes regiões produtoras do país. De Minas Gerais, chegam o Queijo Minas Artesanal da região do Cerrado, o Queijo do Onésio, produzido artesanalmente com leite cru na microrregião da Serra da Canastra, e o Queijo Alagoa. A curadoria inclui ainda o Reblochon e o Taleggio, ambos de massa mole e maturados em Bueno Brandão.

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De São Paulo, o Cuestinha se destaca pelo mofo natural das Cuestas. Também fazem parte da seleção o Lua Cheia, que leva carvão na casca, e o Morro Azul, envolto por uma faixa de carvalho e de textura supercremosa. Presunto de Parma, azeitonas e outros produtos completam a oferta da salumeria.

“Você pode chegar e escolher o que quiser: um queijo, 100 gramas de presunto de Parma ou uma porção de azeitonas. Dá para consumir aqui ou levar para casa”, explica a chef Preta.

A proposta é oferecer uma experiência para quem aprecia queijos, charcutaria e pães artesanais, com a possibilidade de consumir os produtos no local acompanhados de uma taça de vinho ou de um drinque, ou ainda levá-los para casa.

Sanduíches

Entre as opções do cardápio estão três sanduíches preparados com pães produzidos pelo próprio Casarìa.

O “Amor da Minha Vida” leva pão de queijo prensado, queijo meia-cura e costela desfiada. Já o “Simplesmente Assim” é feito com baguete tostada na manteiga, queijo e cebola caramelizada. A terceira opção, “Casa Comigo”, é um panino de ciabatta com presunto de Parma, muçarela fresca, tomate, orégano e manjericão.