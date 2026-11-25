LOJAS FÍSICAS E CANAIS DIGITAIS

Starbucks terá combos a partir de R$ 29,90 e descontos de até 50% na Black Friday

Promoção inclui bebidas, alimentos e produtos de merchandise

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14:38

Starbucks terá combos a partir de R$ 29,90 e descontos de até 50% na Black Friday Crédito: Divulgação

A Starbucks Brasil anunciou, nesta quarta-feira (25), uma série de ofertas especiais para a Black Friday deste ano. De quinta-feira (26) até domingo (29), os clientes poderão aproveitar combos a partir de R$ 29,90, disponíveis nas lojas físicas, no aplicativo e no site da marca. A campanha também terá descontos de até 50% em produtos selecionados nos canais digitais, além de condições especiais para a compra de itens de merchandise nas unidades participantes.

Os consumidores poderão escolher entre duas opções de combos. Por R$ 29,90, será possível selecionar dois produtos participantes, sendo obrigatoriamente um alimento. Já a opção de R$ 49,90 inclui quatro itens da seleção por um preço fixo.

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Entre as opções para montar os combos estão bebidas como Caramelo Macchiato, Cappuccino Canela, Refresher Pitaya e Super Morango Frappuccino, todas no tamanho Tall. A seleção também inclui alimentos como Cinnamon Roll, Croissant de Presunto e Queijo, Donut de Chocolate e Mini Pão de Queijo.

Nas lojas físicas, os clientes poderão escolher livremente os produtos participantes para montar os combos. No aplicativo e no site, a opção com dois itens seguirá a mesma dinâmica. Já os combos com quatro produtos serão oferecidos em combinações predefinidas.

Descontos exclusivos

Além das ofertas em combos, o aplicativo e o site da Starbucks terão descontos exclusivos em bebidas e alimentos selecionados. Até esta qu, os preços terão reduções de até 40% em produtos como Caramelo Macchiato, Refresher de Frutas Vermelhas, Caramelo Frappuccino, Muffin de Blueberry, Cinnamon Roll e Croissant de Presunto e Queijo.

Durante o mesmo período, os consumidores também poderão utilizar um voucher com 10% de desconto adicional na primeira compra realizada pelos canais digitais.

Já entre de quinta a domingo, período oficial da Black Friday, os descontos em produtos selecionados no aplicativo e no site poderão chegar a 50%.