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SuperCoffee aposta no sabor Creme de Avelã para conquistar novos consumidores

Novo produto da Caffeine Army amplia a linha de Smart Energy e foi desenvolvido para diferentes momentos da rotina

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:55

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã Crédito: Divulgação

Depois de inaugurar uma nova frente de negócios com o SuperCoffee Protein+, a Caffeine Army anunciou uma volta às origens com uma novidade na linha que deu início à empresa. O SuperCoffee Creme de Avelã chega ao portfólio inspirado em uma preferência já conhecida dos consumidores. A avelã está entre os três sabores mais citados por consumidores de suplementos alimentares e passa a integrar a linha de Smart Energy da companhia.

O produto já pode ser adquirido em lojas oficiais da marca, além de revendedores autorizados. No TikTok shop, na loja oficial da Caffeine Army, a lata com 380g está saindo por R$216,90 nesta sexta-feira (18), com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação
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SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã por Divulgação

A novidade também amplia as possibilidades de consumo do SuperCoffee. O produto pode ser preparado quente ou gelado e se adapta a diferentes momentos da rotina, desde o início da manhã e o período após o almoço até o pré-treino e as horas dedicadas ao trabalho ou aos estudos. A estratégia é aproveitar a familiaridade do creme de avelã para atrair consumidores que ainda não conhecem a marca e, entre os clientes que já consomem SuperCoffee, estimular a experimentação de um novo sabor.

O lançamento também resgata a trajetória que deu origem ao próprio SuperCoffee. A Caffeine Army foi responsável pela criação da categoria de cafés funcionais no Brasil e levou ao mercado o conceito de Smart Energy, baseado na proposta de oferecer energia sem oscilação. A fórmula reúne ingredientes como cafeína microencapsulada, L-Tirosina, TCM e CoQ10. Ao todo, são 20 ingredientes combinados em uma porção de 10 gramas, com 100 mg de cafeína, sem açúcares adicionados e sem glúten.

“Para marcar esse lançamento, preparamos uma estratégia completa, com uma presença digital forte, ações de experimentação em lojas no Itaim, Moema, Pinheiros e Vila Olímpia e um evento no dia 19 de setembro, com uma experiência sensorial para influenciadores, clientes, creators e profissionais de saúde parceiros da marca. Também reforçamos o abastecimento das lojas físicas e o produto já está disponível na assinatura Prime, em marketplaces e no nosso site”, afirma Marina Monteiro, gerente de marketing da Caffeine Army.

A campanha de lançamento começou antes mesmo da revelação do novo sabor. Teasers, creators e ações de relações públicas deram pistas sobre a novidade até a apresentação oficial do Creme de Avelã, na última terça-feira (15). O filme de lançamento explora a ideia de um sabor que cria raízes ao passar a fazer parte da rotina, conceito que será mantido nas ações programadas para as próximas semanas. Degustações, ativações em pontos de venda, collabs gastronômicas e conteúdos produzidos com creators e especialistas devem apresentar o produto em situações de consumo já presentes no cotidiano da comunidade da marca.

A experimentação terá papel central nessa etapa. Neste sábado (19), a Caffeine Army promove um evento de lançamento na Casa Hygge, em São Paulo, com uma experiência sensorial voltada à apresentação do novo sabor para influenciadores, creators e profissionais de saúde parceiros da marca. A ação integra a estratégia de aproximar o Creme de Avelã de diferentes momentos de consumo, que também serão explorados por meio de degustações, receitas e novas formas de preparo.

O Creme de Avelã chega como uma versão mais indulgente da linha SuperCoffee, com foco em sabor e cremosidade, mantendo os atributos associados à categoria Smart Energy. O produto não possui adição de açúcares, não contém glúten e é adoçado com stevia.

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