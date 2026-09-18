SUPLEMENTOS

SuperCoffee aposta no sabor Creme de Avelã para conquistar novos consumidores

Novo produto da Caffeine Army amplia a linha de Smart Energy e foi desenvolvido para diferentes momentos da rotina

Thais Borges

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:55

SuperCoffee lança sabor Creme de Avelã Crédito: Divulgação

Depois de inaugurar uma nova frente de negócios com o SuperCoffee Protein+, a Caffeine Army anunciou uma volta às origens com uma novidade na linha que deu início à empresa. O SuperCoffee Creme de Avelã chega ao portfólio inspirado em uma preferência já conhecida dos consumidores. A avelã está entre os três sabores mais citados por consumidores de suplementos alimentares e passa a integrar a linha de Smart Energy da companhia.

O produto já pode ser adquirido em lojas oficiais da marca, além de revendedores autorizados. No TikTok shop, na loja oficial da Caffeine Army, a lata com 380g está saindo por R$216,90 nesta sexta-feira (18), com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

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A novidade também amplia as possibilidades de consumo do SuperCoffee. O produto pode ser preparado quente ou gelado e se adapta a diferentes momentos da rotina, desde o início da manhã e o período após o almoço até o pré-treino e as horas dedicadas ao trabalho ou aos estudos. A estratégia é aproveitar a familiaridade do creme de avelã para atrair consumidores que ainda não conhecem a marca e, entre os clientes que já consomem SuperCoffee, estimular a experimentação de um novo sabor.

O lançamento também resgata a trajetória que deu origem ao próprio SuperCoffee. A Caffeine Army foi responsável pela criação da categoria de cafés funcionais no Brasil e levou ao mercado o conceito de Smart Energy, baseado na proposta de oferecer energia sem oscilação. A fórmula reúne ingredientes como cafeína microencapsulada, L-Tirosina, TCM e CoQ10. Ao todo, são 20 ingredientes combinados em uma porção de 10 gramas, com 100 mg de cafeína, sem açúcares adicionados e sem glúten.

“Para marcar esse lançamento, preparamos uma estratégia completa, com uma presença digital forte, ações de experimentação em lojas no Itaim, Moema, Pinheiros e Vila Olímpia e um evento no dia 19 de setembro, com uma experiência sensorial para influenciadores, clientes, creators e profissionais de saúde parceiros da marca. Também reforçamos o abastecimento das lojas físicas e o produto já está disponível na assinatura Prime, em marketplaces e no nosso site”, afirma Marina Monteiro, gerente de marketing da Caffeine Army.

A campanha de lançamento começou antes mesmo da revelação do novo sabor. Teasers, creators e ações de relações públicas deram pistas sobre a novidade até a apresentação oficial do Creme de Avelã, na última terça-feira (15). O filme de lançamento explora a ideia de um sabor que cria raízes ao passar a fazer parte da rotina, conceito que será mantido nas ações programadas para as próximas semanas. Degustações, ativações em pontos de venda, collabs gastronômicas e conteúdos produzidos com creators e especialistas devem apresentar o produto em situações de consumo já presentes no cotidiano da comunidade da marca.

A experimentação terá papel central nessa etapa. Neste sábado (19), a Caffeine Army promove um evento de lançamento na Casa Hygge, em São Paulo, com uma experiência sensorial voltada à apresentação do novo sabor para influenciadores, creators e profissionais de saúde parceiros da marca. A ação integra a estratégia de aproximar o Creme de Avelã de diferentes momentos de consumo, que também serão explorados por meio de degustações, receitas e novas formas de preparo.