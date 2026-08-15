Tem um terreno bem localizado? McDonald’s pode estar procurando por ele

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Thais Borges
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:41
A Arcos Dourados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, anunciou que disponibilizou um portal para que proprietários de terrenos possam cadastrar seus imóveis como potenciais locais para a instalação de novos restaurantes da marca em diferentes regiões do país.
A empresa está em busca terrenos em pontos estratégicos, com grande fluxo de pessoas e veículos, boa visibilidade e características adequadas para a implantação de restaurantes, preferencialmente com estrutura que permita a operação de drive-thru.
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Após o cadastro, os imóveis serão avaliados pela equipe de Real Estate da Arcos Dorados, que levará em consideração fatores como localização, acessibilidade, documentação e potencial de desenvolvimento. Caso o terreno atenda aos requisitos estabelecidos, a empresa poderá avançar para uma avaliação técnica e, posteriormente, para uma eventual proposta de negócio.
A Arcos Dorados opera a marca McDonald’s em 21 países e territórios da América Latina e do Caribe e possui mais de 2.500 restaurantes na região. A companhia é a maior franquia independente do McDonald’s no mundo.
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Os proprietários interessados podem consultar os critérios e cadastrar seus terrenos no portal de Real Estate da companhia: www.arcosdorados.com/real-estate/.