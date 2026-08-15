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Tem um terreno bem localizado? McDonald’s pode estar procurando por ele

Arcos Dorados recebe propostas de imóveis para avaliar possíveis locais de novas unidades no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:41

McDonald's
McDonald's Crédito: Divulgação

A Arcos Dourados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, anunciou que disponibilizou um portal para que proprietários de terrenos possam cadastrar seus imóveis como potenciais locais para a instalação de novos restaurantes da marca em diferentes regiões do país.

A empresa está em busca terrenos em pontos estratégicos, com grande fluxo de pessoas e veículos, boa visibilidade e características adequadas para a implantação de restaurantes, preferencialmente com estrutura que permita a operação de drive-thru.

Os 10 sanduíches mais calóricos do McDonald's no Brasil em 2026

Tasty Turbo Bacon 3 carnes - 1428Kcal por Divulgação
Tasty Turbo 3 carnes - 1340Kcal por Divulgação
Brabo Brabissímo Carne - 1244Kcal por Divulgação
Brabo SmokeHouse - 1211Kcal por Divulgação
Tasty Turbo Bacon 2 carnes - 1158Kcal por Divulgação
Tasty Turbo 2 carnes - 1070Kcal por Divulgação
Brabo Brabissímo Frango - 1012Kcal por Divulgação
McCrispy Chicken Legend - 900Kcal por Divulgação
Tasty Turbo Bacon 1 carne - 888Kcal por Divulgação
Duplo Cheddar McMelt - 854Kcal por Divulgação
1 de 10
Tasty Turbo Bacon 3 carnes - 1428Kcal por Divulgação

Após o cadastro, os imóveis serão avaliados pela equipe de Real Estate da Arcos Dorados, que levará em consideração fatores como localização, acessibilidade, documentação e potencial de desenvolvimento. Caso o terreno atenda aos requisitos estabelecidos, a empresa poderá avançar para uma avaliação técnica e, posteriormente, para uma eventual proposta de negócio.

A Arcos Dorados opera a marca McDonald’s em 21 países e territórios da América Latina e do Caribe e possui mais de 2.500 restaurantes na região. A companhia é a maior franquia independente do McDonald’s no mundo.

Os 10 sanduíches menos calóricos do McDonald's no Brasil em 2026

Hamburger - 242Kcal por Divulgação
Cheeseburger - 291Kcal por Divulgação
Chicken Jr. - 349Kcal por Divulgação
McChicken - 403Kcal por Divulgação
McChicken Bacon - 409Kcal por Divulgação
Duplo Cheeseburger - 428Kcal por Divulgação
Duplo Burger Bacon - 441Kcal por Divulgação
Cheddar McMelt - 509Kcal por Divulgação
Big Mac - 524Kcal por Divulgação
Triplo Burger - 549Kcal por Divulgação
1 de 10
Hamburger - 242Kcal por Divulgação

Os proprietários interessados podem consultar os critérios e cadastrar seus terrenos no portal de Real Estate da companhia: www.arcosdorados.com/real-estate/.

Tags:

Mcdonald's

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