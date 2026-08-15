CIDADE

Tem um terreno bem localizado? McDonald’s pode estar procurando por ele

Arcos Dorados recebe propostas de imóveis para avaliar possíveis locais de novas unidades no Brasil

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 13:41

McDonald's Crédito: Divulgação

A Arcos Dourados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, anunciou que disponibilizou um portal para que proprietários de terrenos possam cadastrar seus imóveis como potenciais locais para a instalação de novos restaurantes da marca em diferentes regiões do país.

A empresa está em busca terrenos em pontos estratégicos, com grande fluxo de pessoas e veículos, boa visibilidade e características adequadas para a implantação de restaurantes, preferencialmente com estrutura que permita a operação de drive-thru.

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Após o cadastro, os imóveis serão avaliados pela equipe de Real Estate da Arcos Dorados, que levará em consideração fatores como localização, acessibilidade, documentação e potencial de desenvolvimento. Caso o terreno atenda aos requisitos estabelecidos, a empresa poderá avançar para uma avaliação técnica e, posteriormente, para uma eventual proposta de negócio.

A Arcos Dorados opera a marca McDonald’s em 21 países e territórios da América Latina e do Caribe e possui mais de 2.500 restaurantes na região. A companhia é a maior franquia independente do McDonald’s no mundo.

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