Moda

Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria

Paula Magalhães

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16:00

Gabriela Moura é uma fã da moda do início dos anos 2000 Crédito: Helenildo Amaral

Trendy. Gabriela Moura (@grmouraa_) é uma fã da moda do início dos anos 2000, isso explica bem o look com calça de cintura baixa. Uma ótima sacada foi a combinação do top de renda branca com o detalhe também de renda na barra da calça.

Maxi. Bolsa cheia de penduricalhos e cinto largo são daqueles toques criativos que reinventam tudo.

Pétala Borges comanda com a mãe e irmã o Cirandeiras Crédito: Helenildo Amaral

Handmade. Pétala Borges comanda com a mãe e irmã o Cirandeiras (@brechocirandeiras) onde além do garimpo, criam peças através do upcycling. O top e a saia que ela está usando são criações dela e da mãe. Rolou muito sentimento.

Mila é uma garimpeira das boas Crédito: Helenildo Amaral

Glam. Mila (@milasamine) é uma garimpeira das boas, tem um brechó virtual (@lafelinebrecho) e sabe montar produções lindas como essa, com peças bordadas que são verdadeiros achados.

Lyka Guimarães combinou um top por baixo de uma amarração de lenço Crédito: Helenildo Amaral