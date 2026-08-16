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Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Paula Magalhães

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 16:00

Gabriela Moura é uma fã da moda do início dos anos 2000
Gabriela Moura é uma fã da moda do início dos anos 2000 Crédito: Helenildo Amaral

Trendy. Gabriela Moura (@grmouraa_) é uma fã da moda do início dos anos 2000, isso explica bem o look com calça de cintura baixa. Uma ótima sacada foi a combinação do top de renda branca com o detalhe também de renda na barra da calça.

Maxi. Bolsa cheia de penduricalhos e cinto largo são daqueles toques criativos que reinventam tudo.

Pétala Borges comanda com a mãe e irmã o Cirandeiras
Pétala Borges comanda com a mãe e irmã o Cirandeiras Crédito: Helenildo Amaral

Handmade. Pétala Borges comanda com a mãe e irmã o Cirandeiras (@brechocirandeiras) onde além do garimpo, criam peças através do upcycling. O top e a saia que ela está usando são criações dela e da mãe. Rolou muito sentimento.

Mila é uma garimpeira das boas
Mila é uma garimpeira das boas Crédito: Helenildo Amaral

Glam. Mila (@milasamine) é uma garimpeira das boas, tem um brechó virtual (@lafelinebrecho) e sabe montar produções lindas como essa, com peças bordadas que são verdadeiros achados.

Lyka Guimarães combinou um top por baixo de uma amarração de lenço
Lyka Guimarães combinou um top por baixo de uma amarração de lenço Crédito: Helenildo Amaral

Fierce. Lyka Guimarães (@llyka.__) combinou um top por baixo de uma amarração de lenço que até parece uma peça única cheia de charme.

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